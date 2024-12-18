Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-14°

ясная погода, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

штиль.

 760мм 90%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Крушение поезда Мурманск — Санкт-Петербург
Чем угощает Псков
Тучков буян. А где парк?
Мазута все больше
Отели не могут поставить на учет гостей
Студенты на чистке снега
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Новости компаний Политика Газпромбанку ослабили санкции, а компанию из Петербурга в них включили

Газпромбанку ослабили санкции, а компанию из Петербурга в них включили

3 527
1 комментарий

Американское Министерство финансов внесло в санкционный список SDN три компании из России, в том числе одну из Петербурга, а также ослабило санкции для Газпромбанка. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как следует из сообщения от 18 декабря, регулятор частично разрешил сделки с Газпромбанком. Условие состоит в том, что они касаются только атомной энергетики — например, добычи и обогащения урана, а также производства топлива для АЭС. При этом важно, что речь идет исключительно о проектах, начатых до включения банка в список SDN, что произошло 21 ноября. Сделки, связанные, например, со строительством АЭС «Пакш-2» в Венгрии, то есть уже по новому проекту, запрещены. Это специальное разрешение действительно до июня 2025 года.

В санкционный список также были внесены три компании: АО «Ардал» (Санкт-Петербург), ООО «Фарватер» (Южно-Сахалинск) и ООО «МТВ» (Москва). Петербургская компания работает в сфере морского грузового транспорта и торговли топливом.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Газпромбанк Санкции
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Граждан.ский
1 час
- Ну ты, конечно, там почудил... Но, извини, в ад пристроить тебя не могу: бабку помнишь? Отмолила...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Новости компаний
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Новости компаний
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10
«Петербургскую Недвижимость» наградили за рекорды совместных продаж
18 декабря, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» обновил «БСПБ.Бизнес» — мобильное приложение для бизнеса
18 декабря, 16:51
Парадоксально удачный момент. Какую тактику выбрать покупателю недвижимости прямо сейчас
18 декабря, 15:50
На Петербургском Заводе Прецизионных Сплавов состоялся торжественный запуск вакуумно-индукционной печи
18 декабря, 13:11
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18