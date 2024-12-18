Газпромбанку ослабили санкции, а компанию из Петербурга в них включили

Американское Министерство финансов внесло в санкционный список SDN три компании из России, в том числе одну из Петербурга, а также ослабило санкции для Газпромбанка. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как следует из сообщения от 18 декабря, регулятор частично разрешил сделки с Газпромбанком. Условие состоит в том, что они касаются только атомной энергетики — например, добычи и обогащения урана, а также производства топлива для АЭС. При этом важно, что речь идет исключительно о проектах, начатых до включения банка в список SDN, что произошло 21 ноября. Сделки, связанные, например, со строительством АЭС «Пакш-2» в Венгрии, то есть уже по новому проекту, запрещены. Это специальное разрешение действительно до июня 2025 года.

В санкционный список также были внесены три компании: АО «Ардал» (Санкт-Петербург), ООО «Фарватер» (Южно-Сахалинск) и ООО «МТВ» (Москва). Петербургская компания работает в сфере морского грузового транспорта и торговли топливом.