Десятки беспилотников, ракеты, семь городов, пожар на НПЗ — подробности ночной атаки на Ростовскую область

Ночью 19 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке с использованием более 30 беспилотников и трёх ракет. Есть раненый. Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов тушили до самого утра. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», — пишет он.

Из-за падения фрагментов БПЛА в населенном пункте под Ростовом один человек получил ранения. Ему оказана медицинская помощь.