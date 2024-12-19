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Происшествия Десятки беспилотников, ракеты, семь городов, пожар на НПЗ — подробности ночной атаки на Ростовскую область

Десятки беспилотников, ракеты, семь городов, пожар на НПЗ — подробности ночной атаки на Ростовскую область

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10 комментариев

Ночью 19 декабря Ростовская область подверглась массированной атаке с использованием более 30 беспилотников и трёх ракет. Есть раненый. Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов тушили до самого утра. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», — пишет он.

Из-за падения фрагментов БПЛА в населенном пункте под Ростовом один человек получил ранения. Ему оказана медицинская помощь.

О начале пожара на Новошахтинском НПЗ глубокой ночью «Фонтанка» уже писала. Он был ликвидирован к 6:45. Это предприятие — крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области. «Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться», — пишет Слюсарь.

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Комментарии
10
Гость
41 минута
Странно, до 24 февраля 22 года такого не было
282694747
42 минуты
Здравствуй дедушка Мороз-борода из ваты….
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