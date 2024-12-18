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Политика Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2025 год в размере 895 миллиардов долларов

Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2025 год в размере 895 миллиардов долларов

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6 комментариев

Сенат США в среду подавляющим большинством голосов проголосовал за законопроект стоимостью 895 миллиардов долларов, определяющий политику Пентагона. Об этом 18 декабря сообщает Reuters.

Сенат из 100 членов поддержал Закон о национальной обороне (NDAA) 85 голосами против 14. Поскольку на прошлой неделе он был принят Палатой представителей, после одобрения закон будет направлен в Белый дом, где президент Джо Байден, как ожидается, подпишет его.

В этом году NDAA предусматривает рекордные 895 миллиардов долларов ежегодных военных расходов, включая закупку кораблей, самолетов и оружия, а также положения, направленные на повышение конкурентоспособности с Китаем и Россией.

Законопроект объемом 1800 страниц также уделяет особое внимание улучшению качества жизни военнослужащих США, разрешает 14,5%-ное увеличение заработной платы для военнослужащих низшего звена и 4,5% для остальных сил, что выше обычного, и предусматривает миллиарды долларов на военное жилье, школы и детские сады.

На прошлой неделе законопроект NDAA был принят Палатой представителей 281 голосом против 140, при этом десятки демократов проголосовали против.

В этом году NDAA увеличивает помощь США Израилю и допускает расширение военных ресурсов для предотвращения пересечения мигрантами южной границы США из Мексики.

Что касается Украины, то требуется только отчет об усилиях Министерства обороны по «извлеченным урокам» из конфликта, что отражает растущее нежелание республиканцев, соратников Трампа, продолжать помогать Украине, хотя NDAA не является основным инструментом оказания помощи Киеву. От американской разведки потребуется доклад, с оценкой способности ВСУ защищаться, если США продолжат или откажутся от военной и экономической поддержки, или сохранят/отменят решение об ударах ракетами ATACMS с украинской территории вглубь РФ.

NDAA на 2025 финансовый год представляет собой компромисс между демократами и республиканцами в Палате представителей и Сенате, достигнутый в ходе недель переговоров за закрытыми дверями.

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Закон о национальной обороне NDAA Сенат Военный бюджет
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Комментарии
7
Chekist
41 минута
А вы госдлог США видели вообще?)))
Сила в Правде!!
40 минут
вот и путину конец а кто не верит тот глупец.
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