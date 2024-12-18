Яйца и курица снова в лидерах. Росстат показал, что больше всего подорожало за неделю

Инфляция в России за неделю с 10 по 16 декабря замедлилась до 0,35 % против 0,48 % неделей ранее. Это следует из опубликованных в среду, 18 декабря, данных Росстата. По информации Минэкономразвития, годовые темпы роста цен составили 9,52%.

В лидерах подорожания за неделю традиционно оказались овощи: огурцы (+10,1%), помидоры (+4,1%), капуста (+2,9%), картофель (+1,9%), морковь (+1,8%) и другие. Но если ценам на них ускорение придает сезонность, среди остальных продуктов самым большим приростом могут снова похвастаться яйца и куриное мясо. За неделю они прибавили 1,8% и 1,7% соответственно. При этом с начала года первые подешевели на 12,9%, второе — на 2,3%.

Также подсолнечное масло подорожало на 1,2%, сыры — на 1,1%, мороженая рыба и стерилизованное молоко — на 0,9%. Один из продуктов — лидеров предыдущих недель, сливочное масло, выросло в цене на 0,6%.

Темпы роста цен на непродовольственные товары снизились по сравнению с предыдущей неделей, в частности автомобили после 1% подорожали на 0,2%. В категории услуг больше всего выросли тарифы на проезд в трамвае (+2%) и троллейбусе (+1,1%).

Ранее советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допустил, что инфляция к концу года точно превысит прогноз регулятора в 8–8,5% и может преодолеть уровень в 9%.