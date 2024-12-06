«Полное отсутствие свободных рук». Советник главы ЦБ ожидает замедления роста экономики в 2025 году

Банк России ожидает замедления роста экономики страны в 2025 году на фоне нехватки свободных рабочих рук на рынке труда. Об этом сообщил советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов, передает 6 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

«Мы никогда в истории не наблюдали такой ситуации на рынке труда — это полное отсутствие, фактически, новых свободных рук. Да, это ключевой фактор, который приведет к замедлению экономического роста», — сказал он на Российском облигационном конгрессе.

При этом Тремасов подчеркнул, что регулятор не ждет рецессии или спада, но экономика «уже не сможет расти так быстро, как она росла последние годы». По итогам 2024 года рост может составить 4%, но поддерживать такие темпы в дальнейшем будет уже невозможно.

По оценке экс-главы департамента денежно-кредитной политики, инфляция к концу года точно превысит прогноз регулятора в 8-8,5% и может преодолеть уровень в 9%.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, почему в 2025 году в российской экономике может произойти рецессия и при каких условиях ее можно избежать. ЦБ в дискуссии о перспективах экономики выступает с позиций, что она сможет нарастить свой потенциал и спада не произойдет.