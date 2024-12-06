Зампред ВТБ оценил вероятность рецессии в экономике России в 2025 году

Российская экономика может пройти 2025 год без рецессии, но для этого нужно либо растянуть сроки достижения цели по инфляции в 4%, либо нарастить производственные возможности. Такое мнение высказал на пресс-конференции первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, отвечая на вопрос «Фонтанки».

«В макроэкономической теории устойчивая победа над инфляцией или сведение инфляции к таргету — в нашем случае это 4% — возможно только при так называемом божественном или магическом совпадении. Это официальный макроэкономический термин, не мои афоризмы в очередной раз, а цитата из книжек. Что с чем должно совпасть? Должен совпасть спрос, на который влияет ключевая ставка, с потенциалом экономики. Потенциал экономики — это, по сути, лимиты производственных возможностей», — объяснил он.

Сейчас инфляция в стране возникает из-за разрыва спроса и потенциала. Этот разрыв составляет до 3% ВВП. Аналитики Центрального банка ранее оценивали его в 1,5-3% ВВП, писал РБК. Перед финансовыми властями стоит задача свести это значение к нулю, причем сделать это нужно быстро — к концу 2025 года, иначе инфляция не приблизится к цели.

«При этом нужно туда заложить какой-то рост потенциала экономики. Он исторически до СВО никогда не превышал 1,5% в год. Соответственно, если будет как и в прошлые годы — пусть 1,5%, пусть 2% — то будет разница между тремя и двумя [процентами], на которую должен уменьшиться спрос. Одно из мерил спроса — это внутренний валовый продукт нашей страны. Поэтому, наши аналитики говорят: чтобы свести спрос с потенциалом, нужно обеспечить вплоть до 1% падения ВВП, а это, по сути, определение рецессии», — подчеркнул Пьянов.

По его словам, 2025 год покажет на практике, будет ли достаточно роста потенциала для отсутствия рецессии или нет. «[Пройти без рецессии] можно, — считает он, — если либо растянуть достижение цели, либо нарастить потенциал, если его будет не хватать».

В то же время топ-менеджер банка выразил мнение, что 2025 год будет проводиться под знаком: «Всё в жертвенный огонь борьбы с инфляцией». Регулятор дает понять, что всеми возможными усилиями сведет темпы роста цен к 4,5-5% к концу следующего года и к 4% — в 2026 году.