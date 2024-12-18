Членам семей участников СВО продлили бесплатный проезд в общественном транспорте Петербурга

Членам семей участников специальной военной операции продлен срок предоставления бесплатного проезда в общественном транспорте до 31 декабря 2025 года. Об этом 18 декабря сообщает телеграм-канал «Начальник транспортного цеха».

В Санкт-Петербурге соцподдержка в форме бесплатного проезда продлевается в соответствии с постановлением правительства Северной столицы.

Ранее оформленные бесплатные проездные билеты будут продлены на следующий год автоматически, и держателям карт необходимо будет активировать их в кассах метро или офисах СПб ГКУ «Организатор перевозок».

По информации пресс-службы городской администрации, получить бесплатный проездной документ могут супруги и вдовы (вдовцы) лиц, участвующих или участвовавших в проведении спецоперации.