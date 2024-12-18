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Туризм Ленобласть и Карелия построят новый причал для круизных и скоростных судов

Ленобласть и Карелия построят новый причал для круизных и скоростных судов

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10 комментариев
Источник:

Транспортные чиновники Ленинградской области и Карелии обсудили совместное развитие туризма. В частности, речь зашла о новых водных маршрутах, сообщает 18 декабря пресс-служба областной администрации.

«Договорились развивать географию пригородных поездов и сформировать дорожную карту по созданию водных туристических маршрутов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Карелию», — рассказал председатель комтранса Ленобласти Михаил Присяжнюк по итогам встречи с карельским коллегой Дмитрием Родионовым. По его словам, особое внимание уделят самым большим островам в Ладожском озере — в районе поселка Салми.

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Согласно схеме, опубликованной администрацией, в рамках проекта «ГранКруиз. Северо-восточное Приладожье» планируется организовать несколько водных маршрутов, которые соединят Приозерск, Сортавалу, Питкяранту и Салми. Часть из них, как предполагается, будет проходить через остров Валаам.

А в 2025 году в районе Салми начнут строить новый пассажирский причал для круизного и скоростного флота. Планируют создать большой кластер, который сможет принимать туристов, прибывающих на поездах, автомобилях и водном транспорте. В августе 2025 года к этим островам зайдет «Большая регата», которая пройдет в рамках фестиваля «Ладога Фест».

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Ленинградская область Карелия Водный туризм
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Комментарии
10
282694747
3 часа
С атомными ценами на свежепостроенных теплоходах?Не смешите!Да еще и непонятки, что в ближайшем будущем будет
hedgehog_
3 часа
круиз(!) на валаам? шестьдесят километров. на скоростном судне. верю!
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