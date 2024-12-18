«Полегло все». Петербургские отели пожаловались на сбои при постановке гостей на миграционный учёт

Петербургские отели столкнулись с проблемами при постановке гостей на миграционный учёт через портал «Госуслуг». Как стало известно «Фонтанке», ситуация обсуждалась на совещании в Невской ратуше на прошлой неделе с участием представителей комитета по развитию туризма, МВД и Минцифры.

Как рассказали «Фонтанке» участники встречи, сложности с регистрацией начались после перехода на новую модель обмена данными два месяца назад, но в последнюю неделю электронная регистрация иностранцев практически остановилась, а россиян — существенно затруднена.

«По сути, полегло все. Не работает ничего», — сообщил «Фонтанке» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Несколько участников рынка подтвердили, что внести данные не удается. Но есть и те, у кого система работает частично. Проблемы по-прежнему возникают. Причем как у тех, кто пытается внести данные непосредственно через «Госуслуги», так и тех, кто работает через системы-посредники.

Подробнее о том, из-за чего возникли проблемы и чем это грозит гостям и самим отелям, читайте в материале «Фонтанки».