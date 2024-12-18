Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-16°

ясная погода, без осадков

ощущается как -20

2 м/c,

с-з.

 758мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Отели не могут поставить на учет гостей
Чем угощает Псков
Студенты на чистке снега
Трагедия Анны Седоковой
Конюшенное ведомство вышло из суда
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Бизнес «Полегло все». Петербургские отели пожаловались на сбои при постановке гостей на миграционный учёт

«Полегло все». Петербургские отели пожаловались на сбои при постановке гостей на миграционный учёт

3 266
7 комментариев

Петербургские отели столкнулись с проблемами при постановке гостей на миграционный учёт через портал «Госуслуг». Как стало известно «Фонтанке», ситуация обсуждалась на совещании в Невской ратуше на прошлой неделе с участием представителей комитета по развитию туризма, МВД и Минцифры.

Как рассказали «Фонтанке» участники встречи, сложности с регистрацией начались после перехода на новую модель обмена данными два месяца назад, но в последнюю неделю электронная регистрация иностранцев практически остановилась, а россиян — существенно затруднена.

«По сути, полегло все. Не работает ничего», — сообщил «Фонтанке» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Несколько участников рынка подтвердили, что внести данные не удается. Но есть и те, у кого система работает частично. Проблемы по-прежнему возникают. Причем как у тех, кто пытается внести данные непосредственно через «Госуслуги», так и тех, кто работает через системы-посредники.

Подробнее о том, из-за чего возникли проблемы и чем это грозит гостям и самим отелям, читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.


ПО ТЕМЕ
Отели Миграционный учет Туризм в Петербурге
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
газ, еирц всё загнулось)
Гость
2 часа
Отели ставят на миграц.учет, а не др.органы. О как.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Новости компаний
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33