«Элпост» сдал, «Госуслуги» не приняли. Отели Петербурга снова не могут поставить на учет своих гостей

Источник: Александр Коряков/"Коммерсантъ»







Пока идет настройка обмена данными, гостиницы обещают не штрафовать. Но у иностранных путешественников, которые не были вовремя поставлены на миграционный учет, могут возникнуть проблемы при выезде или при повторном посещении страны, предупреждают участники рынка. Вопрос о безопасности тоже остается открытым.

Проблема с передачей данных о постояльцах в Управление по вопросам миграции ГУ МВД обсуждалось на совещании в Невской ратуше на прошлой неделе. На нем — очно и по видеосвязи — присутствовали около двух сотен представителей гостиниц, а также сотрудники комитета по развитию туризма, МВД и Минцифры, рассказали «Фонтанке» участники встречи. По их словам, сложности с регистрацией начались после перехода на новую модель обмена данными, но в последнюю неделю электронная регистрация иностранцев практически остановилась, а россиян — существенно затруднена.

Ранее отельеры передавали данные в МВД через системы «Элпост», «Контур» и «Скала». С весны 2024 года в системе стали возникать сбои, а 1 октября 2024 года обмен информацией окончательно прекратился. Как разъяснило региональное ГУ МВД, теперь для этих целей следует использовать единый портал «Госуслуг». Уже тогда участники рынка обратили внимание на сопряженные с этим технические сложности и попросили помощи у Смольного.

Проблемы по-прежнему возникают. Причем и у тех, кто пытается внести данные непосредственно через «Госуслуги», так и тех, кто работает через системы-посредники. «При регистрации россиян система периодически выдает ошибки, иностранцев чаще всего не пропускает», — рассказала инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По словам владельца «Гельвеции» Юниса Теймурханлы, большая часть ошибок возникает из-за некорректного внесения данных: имеет значение точность вплоть до запятой и пробела. Но есть и сложности на уровне самой системы. Внести данные россиян не получается при несовпадении сведений документа постояльца с данными «Госуслуг»: например, если человек не успел сделать новый паспорт при смене фамилии после замужества или развода. Для регистрации иностранцев система требует ввести номер визы, но часть гостей имеет право на безвизовый въезд. Таких поставить на учет не получается.

Также «Госуслуги» выдают ошибку, если гостиница пытается зарегистрировать гостей на срок менее 24 часов, то есть дата въезда и выезда совпадают, отметил другой участник рынка. Обладатели миграционных карт и жители Беларуси ставятся на учет с большой задержкой. «С октября ни по одному из иностранных гостей при наличии миграционной карты не был получен ни положительный, ни отрицательный результат», — рассказал еще один отельер.

Эти проблемы до сих пор не решены, но в последнюю неделю ситуация усугубилась. «По сути, полегло все. Не работает ничего», — сообщил «Фонтанке» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. Несколько участников рынка подтвердили, что внести данные не удается. Но есть и те, у кого система работает частично.

Точные причины сбоя неизвестны, но участники рынка выдвигают две гипотезы. Первая версия — обновление на стороне самих «Госуслуг», из-за которого могла нарушиться интеграция с системой МВД. Второе возможное объяснение — увеличение нагрузки на систему: все больше отелей заключают соглашения о передаче данных, и количество информации, которую приходится обрабатывать правоохранительным органам, растет. Пояснения участники рынка рассчитывали получить в ходе совещания. Но представители Минцифры сообщили, что на своей стороне проблем не видят. Представители МВД заявили о готовности разобраться в ситуации, но попросили предоставить конкретные кейсы.

Сейчас комитет по развитию туризма собирает с гостиниц и обобщает данные о сложностях при постановке на миграционный учет, чтобы направить их МВД и Минцифры, сообщил Андрей Мусакин. В ведомстве подтвердили информацию, но сколько участников рынка пожаловались на данный момент, в комитете не сообщили. В чате, посвященном проблеме, по информации «Фонтанки», состоят около 300 участников.

Некоторые гостиницы по-прежнему ждут своей очереди на заключение трехсторонних соглашений с МВД. Это нужно для того, чтобы с помощью систем-посредников автоматизированно выгружать данные из своей информационной системы и передавать в «Госуслуги». Работа с порталом напрямую оказалась неудобной для гостиниц по ряду причин.

Те, кто еще не успел подписать соглашения или не может выгрузить данные в «Госуслуги», носят бумажные документы в МВД или отправляют их почтой. Но, по словам Алексея Мусакина, в ведомстве дали понять, что такими способами впредь пользоваться нежелательно — только отправлять через «Госуслуги».

Уверенности, что данные будут приняты в бумажном виде, нет: в личном кабинете «Госуслуг» ни факт подачи, ни факт внесения таким способом никак не фиксируется, говорят отельеры. Но участники рынка все равно предпочитают отправлять документы, хотя признают, что это весьма трудозатратно. Некоторые даже нанимают отдельных сотрудников, которые занимаются исключительно постановкой гостей на миграционный учет.

За неисполнение правил регистрации гостей компаниям грозят штрафы от 400 тысяч до 1 миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. В комитете по развитию туризма не располагают данными о случаях применения санкций. Сами участники рынка говорят, что получили неформальное обещание от правоохранителей не наказывать за нарушения до тех пор, пока работа системы не будет полностью отлажена. Но рисковать не хочет никто.