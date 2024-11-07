«Между молотом и наковальней». Петербургские отельеры вновь столкнулись с проблемами при передаче данных о гостях в МВД

Источник: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»







Петербургские отельеры окончательно лишились возможности отправлять сведения о постояльцах в Управление по вопросам миграции ГУ МВД через системы-посредники. Но работать через портал «Госуслуг» получается не у всех. Чтобы избежать штрафов, предприниматели вынуждены отправлять кипы бумаг почтой без особой уверенности, что они будут обработаны в срок. Как результат, гости могут обрести статус нелегалов.

Как стало известно «Фонтанке», проблема с передачей информации в рамках миграционного учета обсуждалась 2 ноября в рамках Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в правительстве Петербурга. О ней напомнил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Еще весной отельеры жаловались на сбои при передаче данных в МВД через системы «Элпост», «Контур» и «Скала», рассказывала «Фонтанка». С 1 октября 2024 года обмен информацией в рамках ранее заключенных соглашений окончательно прекратился, следует из письма ГУ МВД в адрес Смольного (есть в распоряжении «Фонтанки»). Теперь для этих целей следует использовать единый портал «Госуслуг», сообщает ведомство.

Чем недоволен бизнес

К предложенной схеме работы у участников рынка есть два принципиальных вопроса, рассказал «Фонтанке» Алексей Мусакин. Во-первых, сама организация перехода. Дело в том, что для передачи сведений через «Госуслуги» мало просто иметь личный кабинет, нужно заключить новое соглашение с МВД. Владельцев гостиниц уведомили об этом еще весной, но наличие нового соглашение автоматически аннулировало старое, так что бизнес тянул до последнего: поскольку новая схема еще была не отработана, рисковать в высокий сезон никто не хотел.

Как результат, осенью все бросились оформлять новое соглашение, и МВД перестало справляться с обработкой огромного количества заявлений, возникли задержки. В ожидании очереди отельерам приходится отправлять документы в бумажном виде по почте или лично носить в МВД. А это кипы бумаг. Но других вариантов нет: за неисполнение правил миграционного учета компаниям грозят штрафы от 400 тысяч до 1 млн рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД действительно очень долго заключает соглашение о передаче данных миграционного учета, говорит менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов. По его словам, сотрудникам гостиницы пришлось почти целый месяц ходить на почту ногами, чтобы сдавать данные о регистрации в ожидании решения ведомства. «У всего города такая проблема», — подчеркивает он.

Некоторые предприниматели сообщают о том, что в районных отделениях Управления по вопросам миграции отказываются принимать коробки с данными о гостях. Вероятно, это связано с тем, что сотрудники ведомства сами не справляются с обработкой свалившегося на них объема бумаг. Другие говорят, что в часы приема, указанные на сайте, окошко может и вовсе оказаться закрытым, но тут же подходят люди, которые предлагают помочь в регистрации гостей за вознаграждение. Третьи обращают внимание на то, что гарантии, что бумажные документы будут обработаны в срок, нет, а значит, и гости без регистрации могут оказаться в глазах правоохранительных органов нарушителями.

«При таких обстоятельствах работа целой отрасли гостиничного бизнеса фактически парализована», — отмечает директор сети хостелов-общежитий «Ковчег» (ООО «Сервис+») Никита Абаскалов (копия обращения в Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе есть у «Фонтанки»). Самим же правоохранительным органам без информации от гостиниц сложно отслеживать перемещение приезжих, добавляет он.

Технические сложности

Но проблемы есть даже у тех, кто успел заключить соглашение. Дело в том, что ключ, который необходим для передачи данных МВД, привязан к конкретному пользователю на портале «Госуслуг», объясняет Алексей Мусакин. То есть директор гостиницы должен предоставить доступ к своему кабинету всем сотрудникам, которые будут регистрировать гостей, или самому заниматься этим 24/7. Либо такой доступ должен дать коллегам другой работник, на которого оформят ключ. «Мы между молотом и наковальней. Если мы этого не делаем (не передаем данные через „Госуслуги“. — Прим. ред.). Если мы это делаем, то мы можем попасть на нарушение закона о персональных данных», — пояснил он. Получать ключ на каждого сотрудника недешево и не быстро.

Есть и технические сложности: при загрузке данных через «Госуслуги» подтверждение о том, приняты они или нет, приходит только через сутки. Если окажется, что информация не прошла по какой-то причине, гостиница уже оказывается нарушителем. В прежних системах уведомление приходило сразу, говорит Алексей Мусакин.

Для облегчения своей жизни бизнес снова договаривается с посредниками — такой сервис есть как минимум у «Контура» и «Скалы», говорят собеседники «Фонтанки». То есть теперь цепочка выглядит так: учетная система отеля — система-посредник — «Госуслуги» — МВД. Но это исключительно вопрос удобства внесения данных. «Долго меняется статус о постановке на регистрацию. То есть абсолютно не понимаешь, когда это случится. И обратиться к „Госуслугам“ с этим вопросом ты не можешь, потому что прослойки в виде „Скалы“ и „Контура“ существуют просто для удобства и [за сроки] не отвечают», — отмечает Сергей Бульзов.

Совладелец «Гельвеции» Юнис Теймурханлы придерживается иного мнения. По его словам, гостиница заключила трехсторонний договор с компанией «Контур» и Единым порталом «Госуслуг». При такой схеме отель передает данные в «Контур», а система выдает подтверждение, что гость зарегистрирован. «Дальше это не наша зона ответственности, куда там „Контур“ передал или не передал», — подчеркнул он. Плата за услуги «Контура» составляет 96 тысяч рублей на три года.

Что предлагает бизнес

Было бы целесообразно продлить срок действия старых соглашений о передаче через «Элпост», «Контур» и «Скалу» в МВД до 31 декабря 2024 года или пока 70–80 % средств размещения не получат новые соглашения, отмечает в своем обращении Никита Абаскалов.

Для устранения проблемы с доступом к личному кабинету на «Госуслугах» при внесении сведений о гостях Алексей Мусакин предлагает создать специальный отдельный ключ для юрлица, без привязки к конкретным фамилиям, которым могли бы пользоваться все сотрудники.