Компания из Петербурга построила в Москве «автомобильную деревню»

Автомобильная группа «Автополе» вышла на московский рынок, первая крупная сделка состоится уже в декабре — партию из 350 автомобилей передадут крупнейшему сервису краткосрочной аренды «Делимобиль», 17 декабря сообщили «Фонтанке» в компании.

Источник: пресс-служба «Автополе»







На московском направлении планируется развивать продажи автомобилей с пробегом и корпоративные продажи, отметил директор по развитию «Автополе» Сергей Вайнер. В Москве компания располагается в многофункциональном комплексе «Можайка» в Одинцовском районе Московской области, на пересечении МКАД и Можайского шоссе, где ранее находились салоны европейских автобрендов — Skoda, Audi и Volkswagen.

«Автополе» работает в Петербурге с 2005 года. По данным компании, по итогам 9 месяцев этого года компания выручила 31,7 млрд рублей, реализовав 14,5 тысячи автомобилей, в том числе 6,2 тысячи новых и 8,3 тысячи с пробегом. В портфеле «Автополя» более 20 брендов китайского автопрома, в том числе Chery, Geely, Changan и Hongqi.