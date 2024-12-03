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Бизнес Новости компаний Петербургская компания «СКСР-Недвижимость» вышла на московский рынок

Петербургская компания «СКСР-Недвижимость» вышла на московский рынок

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1 комментарий

Компания «СКСР-Недвижимость» из Петербурга (входит в холдинг «СКСР» под руководством Сергея Моренкова), отстояла в Арбитражном суде московской области свои права на многофункциональный комплекс «Можайка» в Одинцовском районе Московской области, заседание суда прошло 3 декабря.

МФК ранее принадлежал обанкротившейся компании ООО «Гема-Инвест». Сделка по приобретению комплекса состоялась в августе этого года на торгах, общая стоимость сделки составила 1,73 миллиарда рублей.

Оспорить сделку пыталась компания «Ситиград» и подала в суд иск о признании торгов недействительными, а также потребовала принять обеспечительные меры в виде запрета на регистрационные действия в отношении недвижимости должника. Доказательств своим доводам компания не предоставила, суд пришел к выводу, что принимать обеспечительные меры нет необходимости, и в этой части иска отказал. Решение по первой части отложили на 3 декабря, доводов ответчика оказалось достаточно для признания судом претензий «Ситиград» необоснованными.

Как отметил владелец холдинга «СКСР» Сергей Моренков, «Можайка» станет очередной точкой роста для группы компаний. На территории комплекса размещены автосалоны, сервисные центры, просторные парковки и современный фитнес-клуб, сама площадка — одна из крупнейших в секторе тюнинга автомобилей и находится в выгодной локации вблизи транспортной развязки на пересечении Можайского шоссе и МКАД.

— На площадке представлены десятки компаний, которые занимаются продажей, тюнингом автомобилей в премиум- и люкс-сегменте. Планируем и дальше развивать это направление, — отметил Сергей Моренков.

«СКСР-Недвижимость» зарегистрирована в 2004 году и управляет эксплуатацией нежилого фонда, 81,15% доли владеет Сергей Моренков, 16,62% принадлежат Людмиле Макаровой, еще 2,21% — у Алексея Нигматулина. По итогам прошлого года компания выручила 496 миллионов рублей и показала чистую прибыль в 16,7 миллиона.
Как отмечают в «СКСР», группа компаний является многопрофильным холдингом, годовой оборот за минувший год превысил 50 миллиарда рублей, в ее портфеле — постоянная выставка загородной недвижимости в Петербурге «ЭКСПОДОМ», автомобильная деревня «Автополе», комплекс «Шестой Предпортовый», база отдыха «Санни Бич».

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Комментарии
1
ixform
1 час
частный метрополитен в горизонте под государственным можете сделать? инвестиции через краудинвестинг ЕСИА ГЛОНАСС АЛЬКАТРАС я бы хотел проспонсировать частный метрополитен в Омске
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