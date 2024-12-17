«Ъ»: дело о взрыве на Рязанском переквалифицируют на теракт, за которым стоит Украина

Уголовное дело о взрыве на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, в ближайшее время Следственный комитет переквалифицирует на теракт. Об этом 17 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. Исполнителя и его возможного сообщника в случае поимки ждет также и обвинение в госизмене.

Собеседник издания рассказал, что следствие полагает, что за преступлением, предположительно, стоят украинские спецслужбы, которые могли выбрать генерала Кириллова в качестве жертвы, очевидно, из-за публичности. Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине.

Также есть версия, что террористическая атака могла готовиться к коллегии Минобороны, но ее перенесли на следующий день.

На Рязанском проспекте сейчас работает робот-сапер, пишет РИА Новости. На месте происшествия находится большое количество сотрудников силовых структур. Тела погибшего генерала и его водителя еще не увезли.

Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, и сработало, когда генерал с помощником вышли из подъезда и направились к служебной Toyota. По данным РИА Новости, мощность составила около 200 граммов тротила.

У погибшего генерал-лейтенанта остались жена и двое детей.