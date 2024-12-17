СК подтвердил: погибший в Москве — начальник войск РХБЗ

В СК подтвердили , что в результате взрыва утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. Ранее об этом сообщал RT со ссылкой на источники. MSK1 уточняет, что Кириллов выходил из подъезда к машине, в этот момент сдетонировало устройство.

Игорю Кириллову было 54 года. В 1987 году он поступил на службу в Вооруженные силы СССР, в 1991-м с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Сначала он служил командиром взвода в Западной группе войск, затем в Московском военном округе. С 2009 года занимал различные должности в Управлении войск РХБЗ Вооруженных сил РФ. В 2014 году был назначен начальником Военной академии РХБЗ, в апреле 2017 года Игорь Кириллов стал начальником войск РХБЗ. Принимал участие в создании новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». В 2021 году из рук министра обороны Сергея Шойгу получил звание Героя Труда РФ с вручением знака особого отличия — золотой звезды «Герой Труда Российской Федерации».