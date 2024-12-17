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Происшествия СК подтвердил: погибший в Москве — начальник войск РХБЗ

СК подтвердил: погибший в Москве — начальник войск РХБЗ

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9 комментариев
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В СК подтвердили, что в результате взрыва утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник. Ранее об этом сообщал RT со ссылкой на источники. MSK1 уточняет, что Кириллов выходил из подъезда к машине, в этот момент сдетонировало устройство.

Взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. По данным РИА Новости, мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила.

У погибшего генерал-лейтенанта остались жена и двое детей. Возбуждено уголовное дело. Место ЧП оцеплено, работают следователи и экстренные службы.

Игорю Кириллову было 54 года. В 1987 году он поступил на службу в Вооруженные силы СССР, в 1991-м с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. Сначала он служил командиром взвода в Западной группе войск, затем в Московском военном округе. С 2009 года занимал различные должности в Управлении войск РХБЗ Вооруженных сил РФ. В 2014 году был назначен начальником Военной академии РХБЗ, в апреле 2017 года Игорь Кириллов стал начальником войск РХБЗ. Принимал участие в создании новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». В 2021 году из рук министра обороны Сергея Шойгу получил звание Героя Труда РФ с вручением знака особого отличия — золотой звезды «Герой Труда Российской Федерации».

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Комментарии
9
266138465
21 минута
Соучастники хищений заметают следы?
Гость
17 минут
полнолуние закончилось
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