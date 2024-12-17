RT: при взрыве в Москве погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник

В результате взрыва на юго-востоке Москвы 17 декабря погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было установлено на электросамокате, который стоял рядом с подъездом.

Игорь Кириллов начал службу в Вооруженных силах СССР в 1987 году. С 2017 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Напомним, взрыв на Рязанском проспекте, 2, прогремел около 6 часов утра. В жилом доме в нескольких квартирах выбило стекла. СК и прокуратура подтвердили информацию о двух погибших. Возбуждено уголовное дело.