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Происшествия СК и прокуратура дают информацию о взрыве в Москве: погибли двое, возбуждено дело

СК и прокуратура дают информацию о взрыве в Москве: погибли двое, возбуждено дело

10 066
13 комментариев
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Следственные органы ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим на юго-востоке Москвы 17 декабря, сообщает столичный СК. Прокуратура информирует, что держит на контроле ход и результаты расследования дела.

Оба ведомства подтверждают, что погибли два человека. Следователи и криминалисты СК совместно с оперативными службами осматривают место ЧП. Будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — говорится в сообщении СК.

MSK1 пишет, что, по словам местных жителей, они услышали громкий хлопок в 6:11. По предварительным данным, взрыв произошел в подъезде, а на первом этаже выбило стекла. По информации агентства «Москва», взрыв случился у подъезда, когда к нему подошли двое мужчин. «Москва 24» передает, что выбило двери подъезда и окна с первого по третий этаж, осколками повреждены автомобили.

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Комментарии
13
Заливщик голосовых планок
1 час
Как хорошо, что сейчас не 90-е!
274950081
19 минут
Ставим на чёрное, господа?
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