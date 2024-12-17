СК и прокуратура дают информацию о взрыве в Москве: погибли двое, возбуждено дело

Следственные органы ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим на юго-востоке Москвы 17 декабря, сообщает столичный СК. Прокуратура информирует, что держит на контроле ход и результаты расследования дела.

Оба ведомства подтверждают, что погибли два человека. Следователи и криминалисты СК совместно с оперативными службами осматривают место ЧП. Будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — говорится в сообщении СК.