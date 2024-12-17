СК и прокуратура дают информацию о взрыве в Москве: погибли двое, возбуждено дело

Следственные органы ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим на юго-востоке Москвы 17 декабря, сообщает столичный СК. Прокуратура информирует, что держит на контроле ход и результаты расследования дела.
Оба ведомства подтверждают, что погибли два человека. Следователи и криминалисты СК совместно с оперативными службами осматривают место ЧП. Будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.
«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», — говорится в сообщении СК.
MSK1 пишет, что, по словам местных жителей, они услышали громкий хлопок в 6:11. По предварительным данным, взрыв произошел в подъезде, а на первом этаже выбило стекла. По информации агентства «Москва», взрыв случился у подъезда, когда к нему подошли двое мужчин. «Москва 24» передает, что выбило двери подъезда и окна с первого по третий этаж, осколками повреждены автомобили.