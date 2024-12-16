Админ телеграм-канала ЦБ порекомендовал аниме на все случаи жизни

Администратор телеграм-канала Банка России 16 декабря порекомендовал аниме на все случаи жизни, отвечая на вопросы подписчиков.
«Для меланхоличного зимнего настроения подойдет „5 сантиметров в секунду“, для любителей детективов — „Город, в котором меня нет“, для фанатов ретроаниме и классики — „Акира“, а для семейного вечера — „Мой сосед Тоторо“», — отметил редактор канала.
Напоследок в его личный список попал тайтл «Двуличный братик Урамити» — комедийный аниме-сериал про работу и выгорание. Среди других своих интересов админ выделил также литературу и природу.
Отвечая на другие вопросы, он напомнил, что ЦБ по прежнему против обращения криптовалюты внутри страны, но допускает ее использование во внешнеторговых расчетах, а поучаствовать в пилоте цифрового рубля граждане смогут с 1 июля 2025 года. Для этого надо отправить обращение банку — участнику эксперимента, но количество мест ограничено.
Ранее телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» писал, как Банку России удалось выстроить неформальную коммуникацию с акторами рынка с помощью социальных сетей и привлечь молодежную аудиторию, которая проявила интерес не только к экономическим явлениям, но и к личности смм-специалиста, который общается с ней от имени регулятора.
С 5 декабря российские кинотеатры показывают документальный фильм «Хаяо Миядзаки и птица» о том, как мастер японской анимации создавал мультфильм «Мальчик и птица».
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