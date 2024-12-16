Админ телеграм-канала ЦБ порекомендовал аниме на все случаи жизни

«Для меланхоличного зимнего настроения подойдет „5 сантиметров в секунду“, для любителей детективов — „Город, в котором меня нет“, для фанатов ретроаниме и классики — „Акира“, а для семейного вечера — „Мой сосед Тоторо“», — отметил редактор канала.

Напоследок в его личный список попал тайтл «Двуличный братик Урамити» — комедийный аниме-сериал про работу и выгорание. Среди других своих интересов админ выделил также литературу и природу.

Отвечая на другие вопросы, он напомнил, что ЦБ по прежнему против обращения криптовалюты внутри страны, но допускает ее использование во внешнеторговых расчетах, а поучаствовать в пилоте цифрового рубля граждане смогут с 1 июля 2025 года. Для этого надо отправить обращение банку — участнику эксперимента, но количество мест ограничено.