В кино покажут, как Хаяо Миядзаки создавал свой главный шедевр

С 5 декабря на экранах — документальная картина японского режиссера Каку Аракава «Хаяо Миядзаки и птица». Это рассказ о том, как мастер японской анимации создавал мультфильм «Мальчик и птица», метафорическую историю, отчасти автобиографию — о мальчике в Японии во время Второй мировой, который знакомится с волшебной цаплей.

Источник: кадр из фильма







Этот проект стал главным в жизни Миядзаки. Мультфильм был показан на фестивалях в Торонто, в Сан-Себастьяне и в Генте, заслужил «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA. Вдобавок «Мальчик и птица» оказалась самой кассовой из работ режиссера. После премьеры Миядзаки объявил, что этот фильм станет в его карьере последним.

Работа над аниме заняла целых семь лет. На их протяжении режиссер Каку Аракава имел возможность снимать работу Миядзаки в непосредственной близи, имея доступ на студию Ghibli. Большая часть его рассказа посвящена сложным дружеским отношениям между режиссером и его продюсером Тосио Судзуки, который заманивает и провоцирует великого аниматора двигаться всё дальше — подобно тому, сообщают критики, как в мультфильме волшебная цапля танцевала с главным героем.

В 2019 году Каку Аракава уже выпускал целый документальный сериал о творчестве Миядзаки. Новый фильм станет как бы завершающей главой к этому циклу.