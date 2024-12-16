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Общество Асад рассказал о подробностях своего отъезда из Сирии

Асад рассказал о подробностях своего отъезда из Сирии

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Свергнутый президент Сирии Башар Асад не планировал уходить в отставку и просить убежища у России, когда в стране началось наступление вооруженной оппозиции. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщается в телеграм-канале канцелярии экс-президента.

Согласно сообщению, 7 декабря сирийская оппозиция достигла Дамаска, в связи с чем в СМИ начались предположения о судьбе и местонахождении тогда еще действующего президента. Вместе с этим распространялась и дезинформация, которую канцелярия Башара Асада не смогла опровергнуть в то время.

«К сожалению, сложившиеся в то время обстоятельства, в том числе полное отключение связи по соображениям безопасности, задержали публикацию этого заявления. Но это заявление не заменяет подробного отчета о произошедших событиях, который будет предоставлен, когда представится возможность», — говорится в тексте заявления канцелярии.

Как подчеркивает Асад, его отъезд из Сирии не был запланирован. Он оставался в Дамаске и исполнял обязанности президента до утра воскресенья 8 декабря. Когда сирийская оппозиция проникла в столицу, Асад перебрался в Латакию с помощью российских союзников для наблюдения за боевыми действиями. Но, прибыв на российскую авиабазу, он узнал о падении Дамаска, и вечером 8 декабря было принято решение об эвакуации президента Сирии.

«Это (отъезд — Прим. ред.) произошло на следующий день после падения Дамаска, после краха последних военных позиций и, как следствие, паралича всех оставшихся государственных институтов. Ни разу во время этих событий я не рассматривал возможность уйти в отставку или искать убежища, и такое предложение не было сделано каким-либо человеком или партией. Единственным выходом было продолжать борьбу с террористическим натиском», — уточняется в сообщении.

Асад отметил, что никогда не отказывался от своего народа и армии, всегда защищал интересы своего государства. Его уход из страны произошел на фоне коллапса вооруженных сил Сирии.

«Когда государство попадает в руки терроризма и теряется способность вносить значимый вклад, любая позиция становится бесцельной, что делает ее занятие бессмысленным. Это никоим образом не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу, связи, которая остается непоколебимой ни при каких обстоятельствах. Это вещь, наполненная надеждой на то, что Сирия снова станет свободной и независимой», — заключает Асад.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Башар Асад покинул Сирию и уехал в неизвестном направлении, а вооруженные повстанцы вошли в Дамаск и установили контроль над столицей. МИД России подтвердил, что Асад сложил полномочия президента. В стране начался «транзит власти».

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Комментарии
3
282905187
2 минуты
"не умаляет моего глубокого чувства принадлежности к Сирии и ее народу, " Ага, весь бюджет Сирии вывез. А так - то да, всей душой с народом.
Игорь Протасов
2 минуты
Ха-ха-ха!
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