Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 766мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,03
EUR 106,20
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Цена «СКА Арены»
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Обращения об эвакуации россиян из Сирии стали поступать к уполномоченному по правам ребенка

Обращения об эвакуации россиян из Сирии стали поступать к уполномоченному по правам ребенка

1 412
9 комментариев

В аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка начали поступать обращения об эвакуации из Сирии россиян с детьми. Об этом Мария Львова-Белова сообщила 10 декабря в своем телеграм-канале.

По ее словам, в аппарате уполномоченного находятся на связи с Министерством иностранных дел и Минобороны России по этим вопросам. «Ищем решения в каждом случае», — добавила Львова-Белова.

Напомним, что утром 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада, чья семья правила страной 50 лет. Экс-президент покинул страну вместе с семьей и получил убежище в Москве. После падения Асада власть в Сирии взяли оппозиционные силы. Сегодня стало известно о назначении главы временного правительства. Обстановка в стране остается напряженной. Подробнее о ситуации на середину дня вторника читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Сирия Россия Уполномоченный по правам ребенка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Сила в Правде!!
1 час
самолётов не хватает солдатиков российских вывозить а тут вы ещё.
Игорь Протасов
23 минуты
Это та Львова-Белова, на арест которой выдан ордер МУС?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
Новости компаний
Квест интерактивный, призы — реальные: выполняй задания и участвуй в розыгрыше SUP-доски от Мегамаркета
18 июля, 13:20
ТОП 5
Новости компаний
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34
Волонтёрский клуб «Добрый Setl» подводит итоги года и строит планы на будущее
10 декабря, 14:55
Грузовик БАЗ от Концерна «Алмаз — Антей» получил премию «За рулем!» в номинации «Премьера года»
10 декабря, 14:42
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» презентовала свою первую книгу
10 декабря, 13:50
Plus Пулковский: завершаем фасадные работы и поднимаем этажи
10 декабря, 13:11
Холдинг Setl Group вошел в тройку лучших застройщиков
10 декабря, 12:12