Обращения об эвакуации россиян из Сирии стали поступать к уполномоченному по правам ребенка

В аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка начали поступать обращения об эвакуации из Сирии россиян с детьми. Об этом Мария Львова-Белова сообщила 10 декабря в своем телеграм-канале.

По ее словам, в аппарате уполномоченного находятся на связи с Министерством иностранных дел и Минобороны России по этим вопросам. «Ищем решения в каждом случае», — добавила Львова-Белова.

Напомним, что утром 8 декабря в Сирии пал режим Башара Асада, чья семья правила страной 50 лет. Экс-президент покинул страну вместе с семьей и получил убежище в Москве. После падения Асада власть в Сирии взяли оппозиционные силы. Сегодня стало известно о назначении главы временного правительства. Обстановка в стране остается напряженной. Подробнее о ситуации на середину дня вторника читайте в материале «Фонтанки».