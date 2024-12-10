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Город Туризм Комитет по туризму: на Новый год в Петербург приедет на 13% больше гостей, чем в прошлом году

Комитет по туризму: на Новый год в Петербург приедет на 13% больше гостей, чем в прошлом году

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6 комментариев

На новогодние праздники 2024–2025 года Петербург посетят 1,22 млн гостей. Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич на заседании городского правительства 10 декабря.

Это на 12,8% больше, чем в прошлом году (1,08 млн). При этом число собственно туристов вырастет на 6%, до 780 тысяч, а число экскурсантов — на 27%, до 450 тысяч человек.

Суммарные траты туристов и экскурсантов могут вырасти на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Загрузка отелей, по прогнозу, составит 67-68% (учитывались отели категории три-пять звезд). В прошлом году показатель составил 67,3%.

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Комментарии
6
Полно Вам, батюшка
18 минут
Всем министерствам дана задача доложить о повышении: зарплат, туристов, продаж, производства и т.д.
Cashmare
1 час
китайцы уже решили, какую новую заразу нам привезти, чтобы на каникулах не скучно было?
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