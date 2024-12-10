Комитет по туризму: на Новый год в Петербург приедет на 13% больше гостей, чем в прошлом году

На новогодние праздники 2024–2025 года Петербург посетят 1,22 млн гостей. Об этом рассказал глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич на заседании городского правительства 10 декабря.
Это на 12,8% больше, чем в прошлом году (1,08 млн). При этом число собственно туристов вырастет на 6%, до 780 тысяч, а число экскурсантов — на 27%, до 450 тысяч человек.
Суммарные траты туристов и экскурсантов могут вырасти на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Загрузка отелей, по прогнозу, составит 67-68% (учитывались отели категории три-пять звезд). В прошлом году показатель составил 67,3%.
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