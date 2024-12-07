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Общество Заплатил за один концерт — увидел два. ОМОН на концерте Лепса выставил яркую зрительницу

Заплатил за один концерт — увидел два. ОМОН на концерте Лепса выставил яркую зрительницу

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12 комментариев

Выступление Григория Лепса в БКЗ «Октябрьский» субботним вечером 7 декабря прервали сотрудники ОМОН, которых пригласили к одной из зрительниц. Видео инцидента опубликовал телеграмм-канал «Фонтанка SPb online».

Утверждается, что конфликт разгорелся после того, как женщине запретили петь на сцене вместе с артистом и попросили ее покинуть зал. Раздосадованная, она наотрез отказалась, тогда служащие БКЗ якобы и вызвали силовиков.

На кадрах видно, что мужчина в гражданском костюме, склонившись, пытается урезонить зрительницу, рядом стоят двое сотрудников спецслужбы. Женщина реагирует весьма эмоционально. «Пошли [отсюда]! Я заплатила так же!», — негодует она. В канале пишут, что женщину «выволокли из зала по полу».

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Комментарии
12
Сила в Правде!!
1 час
это ж в каком состоянии надо быть чтоб на лепса пойти да ещё и за деньги.
Панкихой
53 минуты
Какой артист, такой и зритель.
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