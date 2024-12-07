Первый пошел. В Петербурге уже вытаскивают горожан из-подо льда, и не только людей

Лед едва начал вставать на водоемах Петербурга, как МЧС уже приходится спасать провалившихся. «Первый пошел», — пишет 7 декабря телеграм-канал городского ГУ МЧС.
ЧП случилось на Ивановском карьере. Сначала в полынью попала собака. Её бросился спасать мужчина и сам оказался в воде. Для обоих все закончилось благополучно, их вытащили на берег сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.
В регионе похолодало 4 декабря, и на следующий день главный синоптик города Александр Колесов предупредил о начале опасного периода. Лёд «ещё очень тонкий, но народ обязательно полезет, особенно дети», поэтому «будьте внимательны, да и других остановите», просил Колесов.
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