Свинг отчаяния — в театре «Суббота» поселятся «Три сестры»

10, 11 и 19 декабря в театре «Суббота» состоится премьера спектакля «Реникса» по пьесе А. П. Чехова «Три сестры».

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Режиссер Татьяна Воронина предлагает свой взгляд на классику, перенеся действие в наши дни, но сохранив чеховский текст. Название спектакля — «Реникса» — возникло из анекдота Кулыгина, героя «Трех сестер». Реникса обозначает не просто чепуху, а «чепуху в квадрате», оторванную от контекста и обретающую самостоятельное, часто парадоксальное, значение. Это формула разночтения и разномыслия, символ непонимания и коммуникативного разрыва, стена, которая мешает людям услышать друг друга, превращая их диалоги в монологи глухих.

«Превесёленькая вещица», — говорил о своей пьесе Чехов. И в этой постановке герои действительно живут внешне легко, под музыку свинга. Но за этой легкостью скрывается большая драма: они ищут смысл жизни, оглядываясь на прошлое и мечтая о будущем. А настоящее проходит мимо, оставляя лишь разочарования. «Музыка играет так весело!», — твердят герои, пряча слезы. Именно в этом противоречии суть спектакля.

В спектакле «Субботы» появляются новые персонажи, которых не было у Чехова, но которые смогли вписаться в образ чеховской жизни. Это жена Вершинина и няня Андрея.