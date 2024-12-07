«Я вышла, он выскочил за мной, схватил». «Мисс Россия — 2022» рассказала «Фонтанке» подробности нападения таксиста

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова 7 декабря поделилась с «Фонтанкой» подробностями инцидента в Петербурге.

О нападении таксиста, как уже писала «Фонтанка», Анна сообщила в соцсетях. Водитель проявил агрессию и обматерил девушку, но обошлось без повреждений.

«Заказала такси себе, или эконом, или комфорт; приехал какой-то мигрант. Собственно, с самого начала почувствовала агрессию какую-то в свою сторону, и он, в принципе, очень агрессивный, с поддержкой выяснял отношения по поводу предыдущих клиентов. Вот тогда я поняла, что поездка будет веселой», — говорит Анна.

До конечной точки ехать он отказался. «Я говорю: „Вам нужно ещё проехать примерно 70 метров и повернуть налево“. Так как этот дом уже был в зоне видимости, а мы всё ещё не доехали, мне человек сказал: „Вываливайся“. Я сказала: „Хорошо, напишу в поддержку. С таким отношением вы не будете работать в такси, вообще в принципе в сфере обслуживания“. Я вышла, он выскочил за мной, схватил меня, и я ушла, убежала. Но позвонила потом в 112, написала в поддержку „Яндекс.Такси“, они вообще абсолютно не отреагировали. Из того, что они сделали, это просто вернули мне деньги за поездку, и всё», — рассказывает потерпевшая.

После публикаций в соцсетях подписчики стали делиться похожими случаями, и Анна решила привлечь внимание к теме безопасности такси. «Мне просто полились какие-то истории от моих подписчиков о том, что у них было такое или даже хуже. То есть кто-то вообще пытался насиловать, кто-то слишком агрессировал, кто-то себя ублажал на переднем сиденье, пока она ехала где-то за МКАДом уже. Историй было много. Я выложила, наверное, только 50% того, что мне писали. Но ситуация на самом деле ужасная. И такое было у меня не один раз, что агрессировали. Просто сейчас это уже дошло до какого-то физического контакта и физического насилия, и поэтому я решила, что пора бы осветить это всё», — объясняет Анна.

Заявление в полицию она пока не написала, но собирается, консультируется с юристами.

«Просто пытаюсь узнать сейчас, можно ли написать это заявление не по месту происшествия, а в Москве. Потому что я живу в Москве, и когда всё это произошло, у меня оставалось три часа до вылета, а мне ещё нужно было на работу. Поэтому мне вообще некогда было писать заявление, если бы я осталась и написала, я бы пропустила самолёт. А мне нужно было быть в Москве на следующий день», — пояснила Анна.



