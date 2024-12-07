«Мисс Россия — 2022» сообщила, что в Петербурге на нее напал таксист

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова в своем телеграм-канале рассказала, что в Петербурге на нее напал таксист.

«С самого начала он был агрессивным, а потом и вовсе напал на меня, обматерил! Схватил меня, хорошо, что не больше», — написала Анна.

В комментариях она добавила, что «побоев не было» и заявление в полицию она написать не успела: спешила на работу и в аэропорт.

При этом сервис такси снял деньги за поездку, возмущается девушка.

Подробности инцидента выясняются.

Анна Линникова выросла в Оренбурге, стала моделью в 16 лет, работала по контракту в Японии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии. Переехала в Петербург, чтобы поступить в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. В 2023 году вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». В описании ее наряда «Корона Российской империи» говорилось, что костюм был создан в сотрудничестве с Эрмитажем, однако в музее от образа полуфиналистки открестились.