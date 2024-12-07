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Происшествия «Мисс Россия — 2022» сообщила, что в Петербурге на нее напал таксист

«Мисс Россия — 2022» сообщила, что в Петербурге на нее напал таксист

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15 комментариев

«Мисс Россия — 2022» Анна Линникова в своем телеграм-канале рассказала, что в Петербурге на нее напал таксист.

«С самого начала он был агрессивным, а потом и вовсе напал на меня, обматерил! Схватил меня, хорошо, что не больше», — написала Анна.

В комментариях она добавила, что «побоев не было» и заявление в полицию она написать не успела: спешила на работу и в аэропорт.

При этом сервис такси снял деньги за поездку, возмущается девушка.

Подробности инцидента выясняются.

Анна Линникова выросла в Оренбурге, стала моделью в 16 лет, работала по контракту в Японии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Индонезии. Переехала в Петербург, чтобы поступить в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. В 2023 году вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». В описании ее наряда «Корона Российской империи» говорилось, что костюм был создан в сотрудничестве с Эрмитажем, однако в музее от образа полуфиналистки открестились.


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Комментарии
15
Генрих Восьмой
37 минут
Эрмитаж открестился и такси открестился!!!!!
В д. Гадюкино - дожди.
41 минута
Это разборки понаехов. Петербург не при чём. По сути - кура явно вела себя в экономе, как пассажирка Rolls-Royce Silver Spur II. Хотя нет... Пассажиры лимузинов так себя не ведут.
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