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    В Эрмитаже открестились от «Короны Российской империи» на полуфиналистке «Мисс Вселенной»

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    В полуфинал конкурса «Мисс Вселенная», итоги которого будут подведены 14 января, вышла россиянка Анна Линникова. В описании ее костюма «Корона Российской империи», созданного петербургским дизайнером Ольгой Маляровой, говорилось, что наряд был создан в сотрудничестве с Эрмитажем. Однако этому заявлению в музее удивились.

    «При создании платья «Корона Российской империи» автор действительно могла вдохновляться атмосферой Зимнего дворца, роскошью императорских балов и торжественных приемов, но костюм и коллекция, частью которого он является, не создавались в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем», — ответили «Фонтанке» в музее. И добавили, что «сам Эрмитаж, великолепные здания и залы музея, а также шедевры его коллекции неоднократно служили источником вдохновения для многих творческих людей».

    22-летняя Анна Линникова — обладательница титула «Мисс Россия 2022». На сайте конкурса говорится, что она выросла в Оренбурге, а после переезда в Северную столицу пошла учиться в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики пиар-технологиям.

    Ежегодный международный конкурс «Мисс Вселенная» проходит в этот раз в Новом Орлеане, с 1996-го по 2015 год он принадлежал Дональду Трампу, затем голливудскому импресарио Ари Эмануэлю. В конце октября 2022 года мировые СМИ писали о продаже мероприятия тайской бизнесвумен за 20 миллионов долларов.

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