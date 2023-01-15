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    Флаг и гигантская Луна. Показываем, кто выиграл конкурс «Мисс Вселенная»

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    Обладательницей короны 71-го международного конкурса «Мисс Вселенная» стала участница из США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл, сообщает ТАСС 15 января.

    28-летняя Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, выпускающей модную линейку под ее именем, работает моделью и «инструктором по шитью» в некоммерческом ателье. Свой наряд на конкурсе национальных костюмов она посвятила миссиям NASA «Артемида», в рамках которых в 2024 году планируется высадить первую женщину на Луну.

    Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Аманда Дудамель, а третье место заняла Андреина Мартинес из Доминиканской Республики. Еще в топ-5 попали девушки из Пуэрто-Рико и Кюрасао.

    Участница из России, 22-летняя Анна Линникова, выбыла из полуфинала. В описании ее наряда «Корона Российской империи» говорилось, что костюм был создан в сотрудничестве с Эрмитажем, однако в музее от образа полуфиналистки открестились.

    Ежегодный международный конкурс «Мисс Вселенная» проходит в этот раз в Новом Орлеане, с 1996-го по 2015 год он принадлежал Дональду Трампу, затем голливудскому импресарио Ари Эмануэлю. В конце октября 2022 года мировые СМИ писали о продаже мероприятия тайской бизнесвумен за 20 миллионов долларов.

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