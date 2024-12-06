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Происшествия Учения Роскомнадзора повлекли временные проблемы с интернетом на юге России

Учения Роскомнадзора повлекли временные проблемы с интернетом на юге России

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8 комментариев

Учения Роскомнадзора, цель которых подтвердить готовность инфраструктуры интернета обеспечивать доступность ключевых сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия, проводятся ежегодно. Об этом сообщил 6 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН. Ранее операторы в Дагестане, Чечне и Ингушетии сообщили о проблемах с доступом к сети из-за учений.

В ведомстве пояснили, что проверка устойчивости ключевых систем суверенного интернета проводится каждый год в соответствии с постановлением правительства РФ от октября 2019 года.

Ранее в этот день издание «Черновик» написало о жалобах пользователей на отсутствие доступа к интернету и ряду сервисов. В том числе, сообщается о том, что жители республик не могут зайти на YouTube, Google, а также воспользоваться Telegram и заказться «Яндекс.Такси».

О проблемах с доступом к ряду ресурсом и месседжеров с 16:00 6 декабря рассказал крупнейший оператор Дагестана Ellko в своем телеграм-канале. Компания ожидает восстановления работы около 16:00 7 декабря.

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Комментарии
8
Эд Хэммет
33 минуты
Пора уже подсчитать ущерб, нанесённый стране подрывной деятельностью роскомпозора. Всем вместе взятым иноагентам до этого очень далеко.
266138465
41 минута
Скоро на всех мониторах страны@
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