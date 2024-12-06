В парке Малиновка мужчина с оружием напугал петербурженку

Вечером 6 декабря петербурженка в парке Малиновка разглядела мужчину в черном, а в его руках — предмет, похожий на охотничье ружье. Как стало известно «Фонтанке» прибывший патруль вместо вооруженного неизвестного застал семейную идиллию.

Заявительница описала портрет мужчины: около 50-ти лет, одет в черное, на голове — капюшон. Неизвестный шел по парку Малиновка вдоль проспекта Энтузиастов.

Однако прибывшие полицейские обнаружили, что мужчина играет со своим ребенком, а в руках у него — игрушечный детский пистолет.