Петербуржцы в упадке: стало известно число пострадавших на гололедице за сутки

В минувший четверг как минимум 20 человек пострадали из-за обледенелых дорог в Петербурге. Об этом 6 декабря стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, в больницы города 5 и 6 декабря обратились с травмами, полученными в четверг, 20 человек, большинство из них поступили с переломами — 11, еще 9 отделались ушибами.

Самый тяжелый случай произошел в Красногвардейском районе, где девушка упала на пересечении улицы Маршала Тухачевского и Апрельской. Ее состояние оценивают как среднетяжелое, медики диагностировали у нее перелом затылочной части черепа.

Как оказалось, инцидент произошел Полюстровском парке. В комитете по благоустройству рассказали, что дорожки были посыпаны песком, но после инцидента досыпали еще.