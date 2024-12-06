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Афиша Plus Эрмитаж открывает большую выставку к 250-летию Каспара Давида Фридриха

Эрмитаж открывает большую выставку к 250-летию Каспара Давида Фридриха

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Нельзя так просто взять и обойти вниманием юбилей мастера немецкого романтизма, тем более что его работ в России много. Вы увидите более двухсот экспонатов из пятнадцати российских музеев: живопись, графику, прикладное искусство, архивные документы и мемориальные предметы. Впервые работы художника из разных собраний можно будет увидеть в одном пространстве в таком объёме: музей покажет одиннадцать картин и шестнадцать рисунков мастера.

Каспар Давид Фридрих «Закат солнца (Братья)». Около 1835 г.

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Музей приводит цитату Михаила Пиотровского, который напоминает о «романтической истории русской любви к Фридриху», связанной с Николаем I, Александрой Фёдоровной, Василием Жуковским. Эрмитажный проект помещает Фридриха и немецкий романтизм в контекст русской культуры первой половины XIX века. Живопись и графику Фридриха и русских мастеров дополнят мебель, театральные декорации, архитектурные проекты, вдохновлённые готикой, популярные в ту эпоху сборники изображений средневековых костюмов.

Каспар Давид Фридрих (1774 — 1840) — один из ведущих мастеров романтизма. Он воплотил в изобразительном искусстве идеи и мысли, которые сформулировали писатели и философы: Фридрих Шиллер и Людвиг Тик, Фридрих Шлегель и Новалис (псевдоним Георга Фридриха Филиппа Фрайхерра фон Харденберга).

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Ведущей темой для Фридриха был пейзаж. В эпоху романтизма было принято видеть в «первозданной природе» идеал свободы — в противовес классицистическому подходу эпохи Просвещения, который предполагал «упорядочивание» и «облагораживание» природы. Эту разницу в отношении к ландшафту легко заметить, например, в специфике парков — французского (как Нижний парк в Петергофе) и английского (как Александрия там же).

Кроме того, Фридрих вырос на берегах Балтийского моря, в то время как традиционно художники воспевали итальянский пейзаж. Романтизм в целом с одной стороны разбивал италоцентричность художнического мира, предлагая наслаждаться, например, суровой северной природой, с другой — ту же Италию художники-романтики видели под новым углом.

Эпоха романтизма к тому же — время «реабилитации» готической архитектуры (и на картинах Фридриха много готических руин). Со времён «первого искусствоведа» Джорджо Вазари готическая архитектура противопоставлялась «римской» и считалась «варварской», её переосмысление началось постепенно и не сразу. Немецкий романтизм видел в готике «национальный дух», нечто иррациональное, противостоящее, опять же, рационализму Просвещения. Для романтизма свойственно искать Другого, осознавать себя как Другого — с этой точки зрения он размывал иерархичный имперский классицизм (и имел далеко зашедшие политические последствия).

В общем, таинственное свечение северного неба, готические руины, романтические странники на полотнах Фридриха не так просты, как кажутся. Выставка в Николаевском зале и Аванзале Зимнего дворца будет состоять из четырёх разделов. Первый кураторы посвятили Василию Жуковскому — поэту, коллекционеру и популяризатору романтического мироощущения и таланта Фридриха. Вторая часть выставки — посвящение императрице Александре Фёдоровне и её увлечению Средневековьем, которое разделяла семья. Тут можно вспомнить Церковь святого Александра Невского, так называемую Готическую капеллу в Петергофе. В третьем разделе вы увидите работы русских художников с романтическим взглядом на ландшафты Российской империи. Центральный раздел будет посвящён самому Каспару Давиду Фридриху, его живописи и графике. Кураторы проекта — заведующий отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Михаил Дедикин и научный сотрудник отдела Александра Коншакова.

Выставка «Ландшафт души. Каспар Давид Фридрих и Россия» пройдёт в Николаевском зале и Аванзале Зимнего дворца с 8 декабря 2024 по 13 апреля 2025 года. 0+

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