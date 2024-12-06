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Происшествия Топтавшего в эфире православный крест блогера приговорили к 7 годам тюрьмы

Топтавшего в эфире православный крест блогера приговорили к 7 годам тюрьмы

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7 комментариев

Суд в Москве огласил приговор в отношении блогера из Дагестана, топтавшего православный крест во время стрима. Он признан виновным не только в оскорблении чувств верующих, но и в распространении детской порнографии. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

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Стримера задержали 17 июля. Эфир, во время которого был оплеван и растоптан крест, мужчина вел из школы, в которой работал охранником. Впоследствии также выяснилось, что блогер распространял в Telegram видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних, кадры уходили в том числе лицу, не достигшему 14-летнего возраста. На допросе он заявил о сожалении и пообещал, что подобное «больше никогда так не повторится».

В результате суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в течение 8 лет ему запретили администрировать сайты и соцсети.

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Комментарии
9
Cashmare
40 минут
никто не приезжал в гости раскривульками помахать, или это только в одну сторону работает?
275640356
23 минуты
Так посадили-то в итоге за что? За крест или за порнографию?
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