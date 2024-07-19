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    Вёл стрим из школы. Суд в Москве арестовал блогера, топтавшего в эфире православный крест

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    Блогера из Дагестана, топтавшего православный крест во время стрима, отправил под стражу Дорогомиловский районный суд Москвы. 28-летнего мужчину обвиняют не только в оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), но и в обороте порнографических материалов с несовершеннолетними (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ), сообщает 19 июля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
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    Следствие установило, что эфир, во время которого был оплеван и растоптан крест, мужчина вел из помещения школы, в которой работал в качестве охранника ЧОП. Кроме того, как установили впоследствии, он распространял в Telegram видеофрагменты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, отправляя их в том числе лицу, не достигшему 14-летнего возраста. За это фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

    Стримера задержали 17 июля. На допросе он сказал, что сожалеет о содеянном и «больше никогда так не повторится».

    Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

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