Где провести праздники? 6 мест в России, которые стоит увидеть именно зимой

Где провести январские каникулы? Как спланировать отпуск? И что в нашей стране точно стоит увидеть до наступления весны? Мы собрали 6 интересных мест, которые с приходом холодов стали только краше. Рассказываем, что в них стоит посмотреть и что попробовать.
Республика Карелия
Хвойные леса, замерзшие озера и покрытые снегом скалы превращают пейзажи Карелии в декорации зимней сказки. В этом сезоне здесь не так много туристов, как летом. К тому же вам точно не будут докучать комары и мошки.
Что посмотреть
В первую очередь, отправиться в «Рускеалу» — пройтись по парку (самостоятельно или с экскурсией), посмотреть на скалы, зайти в лабиринты мраморных штолен, поглядеть на подземное озеро.
Если вы на машине — съездить на водопад Белые мосты (Юканкоски), который расположен в полутора часах езды от Сортавалы. Зимой вода замерзает и превращается в настоящее произведение искусства. Не менее впечатляющий — водопад Кивач. Он находится на территории одноименного заповедника. По нему проложены экотропы, здесь есть музеи, дендрарий и кафе.
Что попробовать
Небольшие открытые пирожки из ржаного теста с начинкой — калитки. А еще карельскую уху — ее готовят с добавлением сливок.
Иркутская область
Сюда стоит ехать ради Байкала. Во второй половине зимы озеро покрывается кристальным прозрачным льдом, украшенным пузырями воздуха и причудливыми трещинами. Если вам повезет оказаться здесь в морозы, сможете не только полюбоваться самым большим и самым древним озером на Земле, но еще и покататься по нему на коньках.
Что посмотреть
Первым делом отправляйтесь на озеро. На берегах острова Ольхон и мыса Бурхан вам встретятся ледяные гроты и наплески — застывшие образования, которые появляются на скалах под воздействием ветра, волн и низких температур. Это настоящие природные арт-объекты, которые обожают фотографировать туристы.
В поселке Листвянка, расположенном на берегу Байкала, можно посетить Байкальский музей, где представлены экспозиции, посвященные флоре и фауне озера. Отсюда отправляются экскурсии на хивусах — судах на воздушной подушке, на которых можно исследовать замерзшие просторы Байкала. И еще можно побывать в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» под открытым небом. Здесь собраны образцы деревянного зодчества Сибири.
Что попробовать
В первую очередь буузы (позы) — большие сочные пельмени, приготовленные на пару, обычно с мясной начинкой. Еще одно популярное блюдо — бухлер, бурятский наваристый суп из баранины с овощами.
Якутия (Республика Саха)
Нет более подходящего российского региона для зимнего визита, чем тот, где расположен «Полюс холода».
Что посмотреть
Одна из главных природных достопримечательностей Якутии — Ленские столбы. Это величественные скальные образования вдоль реки Лены, достигающие 300 метров в высоту. Зимой они особенно впечатляют и напоминают стену из сериала «Игра престолов».
В окрестностях Якутска стоит посетить «Царство вечной мерзлоты». Этот туристический комплекс расположен внутри ледника. В нем представлены ледяные скульптуры местных языческих богов и других персонажей. Температура внутри комплекса колеблется от –7 °C летом до –20 °C зимой.
Любителям экстремальных ощущений рекомендуем поездку в Оймякон — село, где находится «Полюс холода». Это место — одно из самых суровых обитаемых на планете. Официально признанный зафиксированный здесь абсолютный минимум — –67,7 °C. Но предупреждаем: добраться сюда очень непросто.
Что попробовать
Разумеется, строганину — тонко нарезанные замороженные ломтики рыбы или мяса, которые подаются с солью и перцем. Еще одно популярное блюдо — индигирка, салат из свежемороженой рыбы с луком и специями.
Великий Устюг (Вологодская область)
Пожалуй, главное место в России, где зимой происходят чудеса. 26 лет назад тут решили построить официальную резиденцию Деда Мороза.
Что посмотреть
Усадьба Деда Мороза расположена в живописном сосновом лесу. На территории проводятся экскурсии, мастер-классы, самые разные развлекательные мероприятия. Так что если вы путешествуете с ребенком, начать стоит отсюда.
Можно прогуляться и по историческому центру города — здесь сохранилась старинная архитектура. Особого внимания заслуживает Соборное дворище — комплекс храмов и хозяйственных построек XVII–XVIII веков. Еще можно побывать в музее новогодней и рождественской игрушки, где представлена коллекция елочных украшений разных эпох, и в музее этнографии.
Что попробовать
Обязательно отведуйте серые щи — суп из капустного крошева, который готовится по старинным рецептам. Еще в Вологодской области можно попробовать козули: старинные пряники из ржаной муки.
Мурманская область
Еще один способ побывать на настоящем севере — отправиться в Мурманскую область.
Что посмотреть
Любителям активного отдыха точно стоит посетить Хибины — крупнейший горный массив Кольского полуострова. Зимой здесь работают горнолыжные курорты с трассами разной сложности.
Еще можно съездить в саамскую деревню «Самь Сыйт», где вы познакомитесь с культурой коренного народа Севера — саамов. И побывать на берегах Сейдозера, которое саамы считают священным. Наконец, в Мурманской области здорово охотиться за северным сиянием. Лучшие места для наблюдения — окрестности Мурманска, Хибины и побережье Баренцева моря.
Что попробовать
Оленину — это мясо очень нежное и отличается низким содержанием жира. Местный деликатес — икру морского ежа. А еще блюда из морошки. Из этой северной ягоды готовят варенье, соусы и десерты.
Сочи (Краснодарский край)
С одной стороны, сюда стоит приехать любителям зимы: тут расположен один из лучших горнолыжных курортов России. С другой — это лучшее место в нашей стране для любителей лета. Даже зимой море здесь не замерзает.
Что посмотреть
В первую очередь, Красную Поляну — горный курорт, известный современными горнолыжными трассами и развитой инфраструктурой. Здесь можно насладиться катанием на лыжах, сноуборде или просто полюбоваться заснеженными вершинами Кавказских гор.
Можно еще отправиться в Сочинский национальный парк, где находятся знаменитые 33 водопада. И, конечно, прогуляться по набережным.
Что попробовать
Черноморскую рыбу и моллюсков. Здесь готовят барабулю — ее жарят в масле, мидии — их, как правило, подают в каком-нибудь соусе. Можно еще попробовать салат с рапаном — это тоже моллюск.