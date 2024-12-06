Где провести праздники? 6 мест в России, которые стоит увидеть именно зимой

Где провести январские каникулы? Как спланировать отпуск? И что в нашей стране точно стоит увидеть до наступления весны? Мы собрали 6 интересных мест, которые с приходом холодов стали только краше. Рассказываем, что в них стоит посмотреть и что попробовать.

Республика Карелия

Хвойные леса, замерзшие озера и покрытые снегом скалы превращают пейзажи Карелии в декорации зимней сказки. В этом сезоне здесь не так много туристов, как летом. К тому же вам точно не будут докучать комары и мошки.

Что посмотреть

В первую очередь, отправиться в «Рускеалу» — пройтись по парку (самостоятельно или с экскурсией), посмотреть на скалы, зайти в лабиринты мраморных штолен, поглядеть на подземное озеро.

Источник: Dmitrii Tishchenko / iStock







Если вы на машине — съездить на водопад Белые мосты (Юканкоски), который расположен в полутора часах езды от Сортавалы. Зимой вода замерзает и превращается в настоящее произведение искусства. Не менее впечатляющий — водопад Кивач. Он находится на территории одноименного заповедника. По нему проложены экотропы, здесь есть музеи, дендрарий и кафе.

Что попробовать

Небольшие открытые пирожки из ржаного теста с начинкой — калитки. А еще карельскую уху — ее готовят с добавлением сливок.

Иркутская область

Сюда стоит ехать ради Байкала. Во второй половине зимы озеро покрывается кристальным прозрачным льдом, украшенным пузырями воздуха и причудливыми трещинами. Если вам повезет оказаться здесь в морозы, сможете не только полюбоваться самым большим и самым древним озером на Земле, но еще и покататься по нему на коньках.

Что посмотреть

Первым делом отправляйтесь на озеро. На берегах острова Ольхон и мыса Бурхан вам встретятся ледяные гроты и наплески — застывшие образования, которые появляются на скалах под воздействием ветра, волн и низких температур. Это настоящие природные арт-объекты, которые обожают фотографировать туристы.

Источник: Evgeniy Ivanov / iStock







В поселке Листвянка, расположенном на берегу Байкала, можно посетить Байкальский музей, где представлены экспозиции, посвященные флоре и фауне озера. Отсюда отправляются экскурсии на хивусах — судах на воздушной подушке, на которых можно исследовать замерзшие просторы Байкала. И еще можно побывать в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» под открытым небом. Здесь собраны образцы деревянного зодчества Сибири.

Что попробовать

В первую очередь буузы (позы) — большие сочные пельмени, приготовленные на пару, обычно с мясной начинкой. Еще одно популярное блюдо — бухлер, бурятский наваристый суп из баранины с овощами.

Якутия (Республика Саха)

Нет более подходящего российского региона для зимнего визита, чем тот, где расположен «Полюс холода».

Что посмотреть

Одна из главных природных достопримечательностей Якутии — Ленские столбы. Это величественные скальные образования вдоль реки Лены, достигающие 300 метров в высоту. Зимой они особенно впечатляют и напоминают стену из сериала «Игра престолов».

Источник: Lina Shatalova / iStock







В окрестностях Якутска стоит посетить «Царство вечной мерзлоты». Этот туристический комплекс расположен внутри ледника. В нем представлены ледяные скульптуры местных языческих богов и других персонажей. Температура внутри комплекса колеблется от –7 °C летом до –20 °C зимой.

Любителям экстремальных ощущений рекомендуем поездку в Оймякон — село, где находится «Полюс холода». Это место — одно из самых суровых обитаемых на планете. Официально признанный зафиксированный здесь абсолютный минимум — –67,7 °C. Но предупреждаем: добраться сюда очень непросто.

Что попробовать

Разумеется, строганину — тонко нарезанные замороженные ломтики рыбы или мяса, которые подаются с солью и перцем. Еще одно популярное блюдо — индигирка, салат из свежемороженой рыбы с луком и специями.

Великий Устюг (Вологодская область)

Пожалуй, главное место в России, где зимой происходят чудеса. 26 лет назад тут решили построить официальную резиденцию Деда Мороза.

Что посмотреть

Усадьба Деда Мороза расположена в живописном сосновом лесу. На территории проводятся экскурсии, мастер-классы, самые разные развлекательные мероприятия. Так что если вы путешествуете с ребенком, начать стоит отсюда.

Источник: eugenesergeev / iStock







Можно прогуляться и по историческому центру города — здесь сохранилась старинная архитектура. Особого внимания заслуживает Соборное дворище — комплекс храмов и хозяйственных построек XVII–XVIII веков. Еще можно побывать в музее новогодней и рождественской игрушки, где представлена коллекция елочных украшений разных эпох, и в музее этнографии.

Что попробовать

Обязательно отведуйте серые щи — суп из капустного крошева, который готовится по старинным рецептам. Еще в Вологодской области можно попробовать козули: старинные пряники из ржаной муки.

Мурманская область

Еще один способ побывать на настоящем севере — отправиться в Мурманскую область.

Что посмотреть

Любителям активного отдыха точно стоит посетить Хибины — крупнейший горный массив Кольского полуострова. Зимой здесь работают горнолыжные курорты с трассами разной сложности.

Источник: dimmushu / iStock







Еще можно съездить в саамскую деревню «Самь Сыйт», где вы познакомитесь с культурой коренного народа Севера — саамов. И побывать на берегах Сейдозера, которое саамы считают священным. Наконец, в Мурманской области здорово охотиться за северным сиянием. Лучшие места для наблюдения — окрестности Мурманска, Хибины и побережье Баренцева моря.

Что попробовать

Оленину — это мясо очень нежное и отличается низким содержанием жира. Местный деликатес — икру морского ежа. А еще блюда из морошки. Из этой северной ягоды готовят варенье, соусы и десерты.

Сочи (Краснодарский край)

С одной стороны, сюда стоит приехать любителям зимы: тут расположен один из лучших горнолыжных курортов России. С другой — это лучшее место в нашей стране для любителей лета. Даже зимой море здесь не замерзает.

Что посмотреть

В первую очередь, Красную Поляну — горный курорт, известный современными горнолыжными трассами и развитой инфраструктурой. Здесь можно насладиться катанием на лыжах, сноуборде или просто полюбоваться заснеженными вершинами Кавказских гор.

Источник: SerrNovik / iStock







Можно еще отправиться в Сочинский национальный парк, где находятся знаменитые 33 водопада. И, конечно, прогуляться по набережным.

Что попробовать