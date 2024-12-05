Власти планируют искоренить репетиторство в России и сэкономить деньги родителей

Репетиторство в России планируется заменить оказанием бесплатных образовательных услуг в рамках готовящейся стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года. Об этом 5 декабря заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Чернышенко отметил, что родители сегодня «вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые сами зачастую являются учителями или уходят из учителей и становятся самозанятыми».

По его словам, такого рода «платные услуги» планируется заменить бесплатными, «повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов» (цитата по ТАСС).

Стратегия будет представлена в марте. Над вопросом репетиторства работает отдельная рабочая группа. Всего же в работе участвуют 14 рабочих групп и около 500 экспертов, среди которых — педагоги, ректоры университетов, представители бизнеса, учащиеся и молодежь. Свои предложения по стратегии может также направить каждый с помощью портала госуслуг.