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Афиша Plus В Доме Радио сыграют «Антигону»: голос трагедии в пространстве звука

В Доме Радио сыграют «Антигону»: голос трагедии в пространстве звука

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Дом Радио 7 и 8 декабря открывает новый театральный цикл «Театр голосов» премьерой спектакля «Антигона» в амфитеатре Ленполиграфмаш. Режиссер и композитор Александр Белоусов предлагает зрителям опыт погружения в мир древнегреческой трагедии, где главными действующими лицами становятся слово, голос и звук.

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«Антигона» — попытка соединить античную традицию с современным художественным видением. Впервые будет представлен перевод Алексея Парина, который, по словам куратора направления musicAeterna Αθεατρον Елизаветы Мороз, открывает новые возможности для восприятия и анализа классического текста.

Создатели спектакля обращаются к истокам театрального искусства, вдохновляясь принципом триединства места, времени и действия, характерным для постановок времен античности. Создателей спектакля привлекает образ элевсинских мистерий. Но вместе с тем они не отказываются от привычной христианской оптики восприятия, усиливая ее с помощью музыки, написанной в традиции средневековых григорианских хоралов. Таким образом создается уникальное звуковое полотно, где драматическое слово переплетается с вокальными партиями в исполнении артистов хора musicAeterna.

Антигона в этом спектакле предстает в двух ипостасях: драматической, воплощенной Ольгой Белинской, и музыкальной, доверенной Элени-Лидии Стамеллу. Этот необычный режиссерский ход позволяет глубже раскрыть многогранность образа главной героини. Спектакль балансирует на грани драмы и оперы, при этом по форме близок к классическому зингшпилю, где музыка и драма дополняют друг друга, создавая единое художественное целое.

В качестве чтеца выступит Варвара Павлова. В роли Исмены — Мария Сандлер, Креонта и Гемона исполнят Джулиано Ди Капуа и Сергей Липовский, Стража и Тиресия — Алексей Фролов и Александр Белоусов.

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