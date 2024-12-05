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Афиша Plus В Театре на Садовой случится «Женитьба» XXI века

В Театре на Садовой случится «Женитьба» XXI века

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7 и 8 декабря Театр на Садовой («Приют комедианта») представит премьеру спектакля «Женитьба, или Последний пункт одиночества», где классический сюжет Гоголя обретет современное звучание благодаря режиссеру и автору сценической версии текста Андрею Прикотенко. Действие перенесено в наши дни, в атмосферу петербургского свадебного салона, где блеск атласа и кружев соседствует с иронией судьбы и слишком хрупкими надеждами на счастье.

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Гафа, хозяйка салона, женщина, уставшая от одиночества, решает взять судьбу в свои руки. Ее верная подруга Фёкла, знаток семейного дела, берется за устройство личной жизни Гафы с энтузиазмом свахи и изобретательностью маркетолога. Но выбор женихов оказывается не так велик: молчаливый портной, погруженный в мир тканей и лекал, да вереница клиентов, каждый со своим багажом комплексов и иллюзий.

«Женитьба…» Прикотенко — остроумное и горькое исследование современных отношений, где искренность и мечты о любви сталкиваются с прагматизмом, страхом близости и неумением слышать друг друга. Спектакль балансирует на грани комедии и драмы, заставляя зрителя смеяться над нелепостью положения героев и одновременно сопереживать их поискам настоящего чувства. Удастся ли героям вырваться из круговорота недопонимания и обрести долгожданное счастье? Или же трагическая невозможность быть счастливыми окажется неизбежной и в реалиях XXI века?

Режиссер Андрей Прикотенко о спектакле: «На „Женитьбу“ Гоголя можно взглянуть как на пьесу о женском одиночестве. Наша Гафа — сапожник без сапог. Она владелица свадебного салона, но сама одинока. Конечно, все люди одиноки, и каждый одинок по-своему. Само наше время трагическое. Мы стали забывать о других и сделались очень эгоистичными. Но продолжаем хотеть, чтобы нас кто-то любил. А как можно желать, чтобы тебя любили, когда сам не умеешь любить?»

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