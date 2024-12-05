Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

3 м/c,

ю-в.

 775мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,38
EUR 109,78
"ЛСР" закончили намыв
Копим на будущее
«Кресты» пошли на продажу
Что там в Сирии
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Промышленный Петербург
Кто убил Талькова
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Бастрыкин начал вести канал на YouTube. Там он делится творчеством

Бастрыкин начал вести канал на YouTube. Там он делится творчеством

1 605
17 комментариев

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин начал вести YouTube-канал под названием «А. Бастрыкин: наука, творчество, документалистика». На это обратила внимание «Фонтанка» 5 декабря.

На канале размещены стихотворения главы СК, а также лекции и документальные фильмы о работе правоохранительных органов в разные исторические периоды. Наибольшее число просмотров — 4,6 тысячи — Бастрыкин набрал под видеозаписью об уголовном розыске в годы ВОВ. У канала также есть страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram.

По данным нашего издания, канал настоящий, о нем руководство комитета рассказывало сотрудникам.

Напомним, что с 1 августа в России заметили сбои в работе видеохостинга YouTube, спустя неделю сервис почти полностью перестал открываться у большинства российских пользователей. Роскомнадзор потребовал от операторов связи перестать воздействовать на интернет-трафик с целью воспрепятствования работе технических средств противодействия угрозам.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Александр Бастрыкин YouTube-канал
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
houspi
1 час
Включите Ютуб, не лишайте Бастрыкина российских подписчиков!
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Биполярное расстройство российской власти сомнений давно не вызывает.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55