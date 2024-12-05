Бастрыкин начал вести канал на YouTube. Там он делится творчеством

На канале размещены стихотворения главы СК, а также лекции и документальные фильмы о работе правоохранительных органов в разные исторические периоды. Наибольшее число просмотров — 4,6 тысячи — Бастрыкин набрал под видеозаписью об уголовном розыске в годы ВОВ. У канала также есть страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram.