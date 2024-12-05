Бастрыкин начал вести канал на YouTube. Там он делится творчеством

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин начал вести YouTube-канал под названием «А. Бастрыкин: наука, творчество, документалистика». На это обратила внимание «Фонтанка» 5 декабря.
На канале размещены стихотворения главы СК, а также лекции и документальные фильмы о работе правоохранительных органов в разные исторические периоды. Наибольшее число просмотров — 4,6 тысячи — Бастрыкин набрал под видеозаписью об уголовном розыске в годы ВОВ. У канала также есть страницы в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram.
По данным нашего издания, канал настоящий, о нем руководство комитета рассказывало сотрудникам.
Напомним, что с 1 августа в России заметили сбои в работе видеохостинга YouTube, спустя неделю сервис почти полностью перестал открываться у большинства российских пользователей. Роскомнадзор потребовал от операторов связи перестать воздействовать на интернет-трафик с целью воспрепятствования работе технических средств противодействия угрозам.
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