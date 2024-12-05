Пассажиры, опоздавшие на самолет, сохранят обратный билет. Минтранс меняет правила

Все действующие права авиапассажиров сохраняются и в новой редакции документа, сообщает 5 декабря пресс-служба Минтранса. Из нововведений же одно из наиболее значимых — возможность сохранить обратный билет. Сейчас если пассажир, купивший билет «туда-обратно», опоздал на самолет «туда», то авиакомпании могут аннулировать ему и обратный билет. Новые правила сохраняют обратный билет за пассажиром.