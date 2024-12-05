Пассажиры, опоздавшие на самолет, сохранят обратный билет. Минтранс меняет правила

Минтранс разработал новый порядок взимания платы за воздушные перевозки людей и багажа. Документ вносит несколько важных изменений, касающихся прав пассажиров.
Все действующие права авиапассажиров сохраняются и в новой редакции документа, сообщает 5 декабря пресс-служба Минтранса. Из нововведений же одно из наиболее значимых — возможность сохранить обратный билет. Сейчас если пассажир, купивший билет «туда-обратно», опоздал на самолет «туда», то авиакомпании могут аннулировать ему и обратный билет. Новые правила сохраняют обратный билет за пассажиром.
Документ также убирает дополнительные комиссии за аннулирование или изменение условий перевозки. Размер платы ограничат только фактическими расходами перевозчика.
Помимо этого, авиакомпании должны будут разработать и утвердить документы, которые раскрывают принципы ценообразования, применяемые перевозчиком. Это должно сделать ценовую политику авиаперевозчиков прозрачнее, считают в ведомстве.
Заработают обновленные правила с 1 сентября 2025 года.
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