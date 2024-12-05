В Петербурге состоится премьера спектакля «Стена» по мотивам поэмы литовского классика

На площадке «Зал#3» 6 декабря состоится премьера спектакля «Стена» по мотивам поэмы литовского классика Юстинаса Марцинкявичюса. Режиссер Вероника Бевза предлагает не просто сценическую интерпретацию «поэмы города», но и глубокое исследование женской души, ее способности к сопротивлению и непостижимой стойкости.

Источник: предоставлено организаторами







В центре повествования — судьба Марцеле, женщины, чья жизнь, подобно песчинкам времени, протекает вдоль непреклонной стены. Спектакль полон метафор. Эта стена — не просто архитектурная постройка, это рубеж, отделяющий человека от хаоса истории, от собственных страхов, воплощенных в образе мифического Динозавра. А образ Динозавра — это метафора любой разрушительной силы, будь то война, ненависть или само время.

Шесть актрис, словно шесть граней одной души, воссоздадут жизненный путь Марцеле, от детской дерзости, когда она впервые «показала язык» страху, до мудрой зрелости, когда перед ней склоняет колени даже Динозавр. Спектакль ставит вопрос: где предел женской силы? Что позволяет ей, пройдя сквозь огонь и пепел эпохи, сохранить жажду жизни и веру в счастье? Вместе с режиссером актрисы размышляют о женской природе, о времени, о памяти и о необходимости сопротивляться злу, в каком бы обличье оно ни явилось.

Юстинас Марцинкявичюс — один из самых известных литовских поэтов, драматургов и эссеистов XX века. Среди наиболее известных произведений — поэма «Стена», драматическая поэма «Миндаугас», поэма «Квадрат». В своих произведениях он часто обращался к национальной истории и идентичности, исследовал сложные моральные и экзистенциальные вопросы.