В России ввели единые сроки приема в вузы

Начало приема документов на программы высшего образования стартует 20 июня. Речь идет о бакалавриате, магистратуре и специалитете, говорится в приказе Минобрнауки.

Окончание приемной кампании на бюджет — 1 сентября, прием на контракт и дополнительный набор — до 1 октября. Также с 2025 года поступление на программы магистратуры будет возможно через сервис «Госуслуги». Утверждено и максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе одновременно участвовать в конкурсе, — пять.

Наличие дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам теперь будут учитывать в вузе, начисляя за это баллы как за индивидуальное достижение.

Зачислять на бюджет будут не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Его можно будет подать через «Госуслуги» только в один вуз на выбранную специальность.

При поступлении на целевое обучение синхронизируют заявления в вуз и заявки на платформе «Работа в России».

О том, почему прием 2024 года считался затишьем перед бурей и какие реформы грядут в ближайшие два года, «Фонтанка» писала здесь.