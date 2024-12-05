Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

вос.

 777мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Копим на будущее
Что там в Сирии
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Кого предлагают на корпоратив
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В России ввели единые сроки приема в вузы

В России ввели единые сроки приема в вузы

646
Написать комментарий

Начало приема документов на программы высшего образования стартует 20 июня. Речь идет о бакалавриате, магистратуре и специалитете, говорится в приказе Минобрнауки.

Окончание приемной кампании на бюджет — 1 сентября, прием на контракт и дополнительный набор — до 1 октября. Также с 2025 года поступление на программы магистратуры будет возможно через сервис «Госуслуги». Утверждено и максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе одновременно участвовать в конкурсе, — пять.

Наличие дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам теперь будут учитывать в вузе, начисляя за это баллы как за индивидуальное достижение.

Зачислять на бюджет будут не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление. Его можно будет подать через «Госуслуги» только в один вуз на выбранную специальность.

При поступлении на целевое обучение синхронизируют заявления в вуз и заявки на платформе «Работа в России».

О том, почему прием 2024 года считался затишьем перед бурей и какие реформы грядут в ближайшие два года, «Фонтанка» писала здесь.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Минобрнауки Приемная кампания
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25