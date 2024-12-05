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Город В Сестрорецке сдали в аренду историческую дачу по программе «Рубль за метр»

В Сестрорецке сдали в аренду историческую дачу по программе «Рубль за метр»

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«Загородный дом Л. А. Змигродского» в Сестрорецке сдали в аренду по программе «Рубль за метр». Об этом 5 декабря сообщил Фонд имущества Петербурга. Торги накануне состоялись на электронной торговой площадке «РАД».

Победителем стал индивидуальный предприниматель Михаил Пазинич. Он получил право на аренду здания на 49 лет. До выполнения работ по сохранению он будет платить 132 000 рублей в месяц.

«Загородный дом Л. А. Змигродского», построенный в 1903–1906 годах, является объектом культурного наследия регионального значения и представляет собой деревянное двухэтажное здание с мансардой в неорусском стиле площадью 488,7 кв. м. Это яркий пример загородного двухэтажного дома, характерного для деревянной застройки Карельского перешейка. Однако здание находится в неудовлетворительном состоянии.

Михаил Пазинич отказался прокомментировать «Фонтанке» сроки работ и планы по использованию объекта после восстановления. Но недавно созданное предпринимателем юрлицо намерено вести деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Смольный уже сдавал в аренду по программе «Рубль за метр» «Загородный дом Л. А. Змигродского» в 2020 году, но арендатор не смог выполнить работы по сохранению и в 2024-м договор был расторгнут.

В этом году по программе «Рубль за метр» были сданы в аренду исторические казармы в Стрельне и «Жилой дом Степанова В.Ф.» на улице Константина Заслонова.

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