Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

2 м/c,

вос.

 777мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Борьба за дом-памятник на Рыбацкой
Копим на будущее
Что там в Сирии
Кто убил Талькова
Кто и как перекрывает дороги
Кого предлагают на корпоратив
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Петербургским школьникам выдадут премии за призовые места международных и всероссийских олимпиад

Петербургским школьникам выдадут премии за призовые места международных и всероссийских олимпиад

774
Написать комментарий

Школьникам из Петербурга, которые заняли призовые места на международных и всероссийских олимпиадах, выдадут денежные премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно постановлению, каждый петербургский школьник, который в составе сборной России победил на международной олимпиаде, получит премию правительства Петербурга в размере 1 миллиона рублей, сообщает 5 декабря пресс-служба городской администрации. Призерам выдадут по 800 тысяч рублей.

Школьники, выигравшие заключительный этап всероссийской олимпиады, получат по 500 тысяч рублей, а занявшие призовые места — по 300 тысяч рублей.

Всего будут присуждены 219 премий на общую сумму в 77,5 миллионов рублей. Каждый, кому присуждается премия, на момент проведения олимпиады должен обучаться по основным общеобразовательным программам, отмечают в администрации.

Недавно трое школьников из Петербурга выиграли Китайскую национальную олимпиаду по математике: двое завоевали золото, один — серебро. Об этом 3 декабря сообщило Минпросвещения России.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Петербург Школьники Олимпиады для школьников Премии
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Новости компаний
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
ТОП 5
Новости компаний
В ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» построят новый детский сад
5 декабря, 12:53
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25