Петербургским школьникам выдадут премии за призовые места международных и всероссийских олимпиад

Школьникам из Петербурга, которые заняли призовые места на международных и всероссийских олимпиадах, выдадут денежные премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Согласно постановлению, каждый петербургский школьник, который в составе сборной России победил на международной олимпиаде, получит премию правительства Петербурга в размере 1 миллиона рублей, сообщает 5 декабря пресс-служба городской администрации. Призерам выдадут по 800 тысяч рублей.
Школьники, выигравшие заключительный этап всероссийской олимпиады, получат по 500 тысяч рублей, а занявшие призовые места — по 300 тысяч рублей.
Всего будут присуждены 219 премий на общую сумму в 77,5 миллионов рублей. Каждый, кому присуждается премия, на момент проведения олимпиады должен обучаться по основным общеобразовательным программам, отмечают в администрации.
Недавно трое школьников из Петербурга выиграли Китайскую национальную олимпиаду по математике: двое завоевали золото, один — серебро. Об этом 3 декабря сообщило Минпросвещения России.
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