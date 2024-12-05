Петербургским школьникам выдадут премии за призовые места международных и всероссийских олимпиад

Школьникам из Петербурга, которые заняли призовые места на международных и всероссийских олимпиадах, выдадут денежные премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно постановлению, каждый петербургский школьник, который в составе сборной России победил на международной олимпиаде, получит премию правительства Петербурга в размере 1 миллиона рублей, сообщает 5 декабря пресс-служба городской администрации. Призерам выдадут по 800 тысяч рублей.

Школьники, выигравшие заключительный этап всероссийской олимпиады, получат по 500 тысяч рублей, а занявшие призовые места — по 300 тысяч рублей.

Всего будут присуждены 219 премий на общую сумму в 77,5 миллионов рублей. Каждый, кому присуждается премия, на момент проведения олимпиады должен обучаться по основным общеобразовательным программам, отмечают в администрации.