Трое школьников из Петербурга выиграли Китайскую национальную олимпиаду по математике. Они привезли золото и серебро

Трое школьников из Петербурга привезли с Китайской национальной олимпиады по математике золото и серебро. Соревнование прошло в провинции Чжэцзян, сообщает Минпросвещения России во вторник, 3 декабря.

Петербуржцы Роман Кравченко и Илья Замоторин из Президентского физико-математического лицея № 239 набрали 81 балл и 75 баллов соответственно и завоевали золото. Серебряную медаль получил учащийся этого же лицея Григорий Воинов, набравший 75 баллов.

«Считаю, что еще не все потенциальные результаты достигнуты. Всегда есть куда двигаться, да и просто заниматься математикой для себя, для души», — поделился победитель Роман Кравченко.

Молодые математики уже вернулись из китайского города Нинбо в Москву. В столичном аэропорту победителей и призеров торжественно встретили.

Отметим, что командой российских математиков, среди которых были также школьники из Владивостока, Кургана и Москвы, руководил учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов. Математик отметил, что прошедшая в Китае олимпиада была для ребят тренировочной. Так, в конце февраля-начале марта школьников ждет международная олимпиада Romanian Master of Mathematics, а в апреле им предстоит показать свои силы на всероссийской олимпиаде по математике. В июле 2025 года юноши посоревнуются на международной олимпиаде.