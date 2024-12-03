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Город Общество Трое школьников из Петербурга выиграли Китайскую национальную олимпиаду по математике. Они привезли золото и серебро

Трое школьников из Петербурга выиграли Китайскую национальную олимпиаду по математике. Они привезли золото и серебро

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14 комментариев

Трое школьников из Петербурга привезли с Китайской национальной олимпиады по математике золото и серебро. Соревнование прошло в провинции Чжэцзян, сообщает Минпросвещения России во вторник, 3 декабря.

Петербуржцы Роман Кравченко и Илья Замоторин из Президентского физико-математического лицея № 239 набрали 81 балл и 75 баллов соответственно и завоевали золото. Серебряную медаль получил учащийся этого же лицея Григорий Воинов, набравший 75 баллов.  

«Считаю, что еще не все потенциальные результаты достигнуты. Всегда есть куда двигаться, да и просто заниматься математикой для себя, для души», — поделился победитель Роман Кравченко.

Молодые математики уже вернулись из китайского города Нинбо в Москву. В столичном аэропорту победителей и призеров торжественно встретили. 

Отметим, что командой российских математиков, среди которых были также школьники из Владивостока, Кургана и Москвы, руководил учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов. Математик отметил, что прошедшая в Китае олимпиада была для ребят тренировочной. Так, в конце февраля-начале марта школьников ждет международная олимпиада Romanian Master of Mathematics, а в апреле им предстоит показать свои силы на всероссийской олимпиаде по математике. В июле 2025 года юноши посоревнуются на международной олимпиаде.

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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Это очень круто! Надеюсь, мир приютит талантливых ребят.
169991062
1 час
так держать !
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