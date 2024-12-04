НАТО планирует создать флот морских беспилотников в Балтийском море

Североатлантический альянс намерен создать свой собственный флот беспилотных морских аппаратов для защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Об этом в интервью Defense News заявил верховный главнокомандующий по трансформации вооруженных сил НАТО Пьер Вандье.
После серии повреждений подводных кабелей в европейских водах за последний год высшие должностные лица альянса начали работу над возможностью постоянного наблюдения за ситуацией над и под водой. Вандье сравнил идею флота из дронов с камерами наблюдения, установленными полицией в проблемных городских районах.
По его словам, сейчас проект находится на ранней стадии разработки. На первом этапе планируется установить постоянное наблюдение на поверхности, а после — под водой. Целью поставлено запустить флот беспилотников до следующего саммита НАТО, который пройдет в июне 2025 года в Нидерландах. Вандье добавил, что проект уже получил «большую поддержку» со стороны центрального командования всех военно-морских сил НАТО.
В середине ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля связи: между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. Министр обороны ФРГ после этого заявил о диверсии. Аналогичным образом произошедшее квалифицировали в Швеции. В причастности к обрыву кабелей заподозрили китайское судно. Финское издание Helsingin Sanomat после этого писало, что НАТО займется мониторингом подводной инфраструктуры Балтийского моря на базе морского центра, созданного в Суоми.
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