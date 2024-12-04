Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

сев.

 774мм 84%
Подробнее
6 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество НАТО планирует создать флот морских беспилотников в Балтийском море

НАТО планирует создать флот морских беспилотников в Балтийском море

1 216
5 комментариев

Североатлантический альянс намерен создать свой собственный флот беспилотных морских аппаратов для защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Об этом в интервью Defense News заявил верховный главнокомандующий по трансформации вооруженных сил НАТО Пьер Вандье.

После серии повреждений подводных кабелей в европейских водах за последний год высшие должностные лица альянса начали работу над возможностью постоянного наблюдения за ситуацией над и под водой. Вандье сравнил идею флота из дронов с камерами наблюдения, установленными полицией в проблемных городских районах.

По его словам, сейчас проект находится на ранней стадии разработки. На первом этапе планируется установить постоянное наблюдение на поверхности, а после — под водой. Целью поставлено запустить флот беспилотников до следующего саммита НАТО, который пройдет в июне 2025 года в Нидерландах. Вандье добавил, что проект уже получил «большую поддержку» со стороны центрального командования всех военно-морских сил НАТО.

В середине ноября в Балтийском море были повреждены два кабеля связи: между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой. Министр обороны ФРГ после этого заявил о диверсии. Аналогичным образом произошедшее квалифицировали в Швеции. В причастности к обрыву кабелей заподозрили китайское судно. Финское издание Helsingin Sanomat после этого писало, что НАТО займется мониторингом подводной инфраструктуры Балтийского моря на базе морского центра, созданного в Суоми.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
НАТО Беспилотники Балтийское море
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
GRAY
1 час
Кабель, порвали кабель...
Гость
59 минут
А они рыбов спросили ??
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20