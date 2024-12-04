НАТО планирует создать флот морских беспилотников в Балтийском море

Североатлантический альянс намерен создать свой собственный флот беспилотных морских аппаратов для защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Об этом в интервью Defense News заявил верховный главнокомандующий по трансформации вооруженных сил НАТО Пьер Вандье.

После серии повреждений подводных кабелей в европейских водах за последний год высшие должностные лица альянса начали работу над возможностью постоянного наблюдения за ситуацией над и под водой. Вандье сравнил идею флота из дронов с камерами наблюдения, установленными полицией в проблемных городских районах.

По его словам, сейчас проект находится на ранней стадии разработки. На первом этапе планируется установить постоянное наблюдение на поверхности, а после — под водой. Целью поставлено запустить флот беспилотников до следующего саммита НАТО, который пройдет в июне 2025 года в Нидерландах. Вандье добавил, что проект уже получил «большую поддержку» со стороны центрального командования всех военно-морских сил НАТО.