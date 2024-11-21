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Политика Происшествия Финляндия НАТО будет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море на базе созданного в Финляндии центра

НАТО будет мониторить подводную инфраструктуру в Балтийском море на базе созданного в Финляндии центра

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4 комментария

Североатлантический альянс (НАТО) с декабря 2024 года займется мониторингом подводной инфраструктуры Балтийского моря на базе морского центра CUI, созданного в Финляндии. Об этом 20 ноября сообщает издание Helsingin Sanomat.

Действующую модель работы центра CUI представил в среду в Турку норвежский командующий Пол Братбак.

Мониторинг критически важной подводной инфраструктуры (нефте- и газопроводы, а также телекоммуникационные и электрические кабели) будет осуществляться с помощью программного обеспечения, которое собирает данные автоматической идентификационной системы (AIS), записывающей информацию о местоположении судов, снимки со спутников и датчики трубопроводов. Датчики размещаются на нефте- и газопроводах, на кабелях связи их нет, но возможные места их повреждения можно определить с помощью системы измерения, разработанной для оптических волокон.

Необходимость защиты подводных труб и кабелей тесно связана с их расположением. Трубы и кабели, проходящие в Балтийском море, легче повредить, чем, например, трубы и кабели в Северном море. Глубина Балтийского моря обычно не превышает ста метров, а кабели и трубы проходят, например, в Средиземном море на глубине более километра.

В понедельник выяснилось, что подводный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией оборвался. Повреждён также кабель между Литвой и Швецией. Полиция Финляндии и Швеции начала расследование. НАТО в настоящее время не играет в расследовании официальной роли, однако в будущем центр CUI нацелен на поддержку национальных властей в возможных диверсионных ситуациях.

Напомним, подводный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, единственный соединяющий Финляндию и Центральную Европу, был поврежден 18 ноября. Как отмечает министр обороны ФРГ Борис Писториус, телекоммуникационный кабель мог пострадать в результате диверсии. Накануне сообщалось, что китайское судно Yi Peng 3 было вблизи места обрыва.

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ПО ТЕМЕ
НАТО Балтийское море Финляндия Критическая инфраструктура Мониторинг
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
15 минут
балтика внутреннее море нато пусть что хотят то и делают.
В д. Гадюкино - дожди.
7 минут
Давно пора порядок навести.
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