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Общество WSJ: китайское судно 111 миль тащило якорь по дну Балтики, обрывая кабели

WSJ: китайское судно 111 миль тащило якорь по дну Балтики, обрывая кабели

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12 комментариев

Экипаж китайского балкера Yi Peng 3 подозревают в намеренном протаскивании якоря на 100 миль по дну Балтийского моря, чтобы перерезать кабели связи, узнали журналисты The Wall Street Journal.

Как рассказала 27 ноября газета, европейским следователям якобы удалось восстановить примерную картину происшествия. Сначала, 17 ноября около 21:00 по местному времени, груженный российскими удобрениями балкер сбросил якорь в шведских водах и выключил транспондер, который передавал информацию о перемещениях. Почти сразу якорь перерезал кабель между Швецией и Литвой, но судно продолжило движение и в 3:00 18 ноября, спустя 111 миль, перерезало второй кабель между Германией и Финляндией. После этого капитан поднял якорь и продолжил движение зигзагами. В погоню за ним отправились корабли ВМС Дании, и в итоге балкер был остановлен в проливе Каттегат, соединяющем Балтийское и Северное моря.

Китайский владелец судна разрешил остановить его в международных водах и осмотреть. Характерные повреждения подтвердили подозрения. Сейчас следователи пытаются понять, был ли это намеренный акт, под влиянием России, или же цепочка совпадений. Но, учитывая мягкие погодные условия и спокойное море, вряд ли все это было сделано случайно, считают эксперты, которые подготовили для WSJ анализ.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что повреждения могли быть результатом диверсии. Также «глубокую обеспокоенность» инцидентом выразили главы МИД Финляндии и Германии Элина Валтонен и Анналена Бербок.

Финская полиция сообщила 27 ноября, что в Балтийском море завершилось исследование поврежденного морского кабеля C-Lion-1. Были взяты образцы кабеля, которые будут проанализированы в дальнейшем в криминалистической лаборатории Центральной криминальной полиции Суоми. Также на месте происшествия была проведена съемка морского дна.

Для расследования повреждения морских кабелей Финляндия, Швеция и Литва создали совместную следственную группу при содействии Европейского бюро юстиции Eurojust, так как власти посчитали целесообразным расследовать оба инцидента совместно. В Финляндии повреждение кабеля C-Lion-1 расследуется как подозрение в совершении тяжкого повреждения имущества и тяжкого вмешательства в телекоммуникации. Квалификация преступлений может измениться в ходе расследования.

Ранее Пекин признал, что в октябре 2023 года китайское судно повредило критически важный газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. Китайская сторона акцентирует, что ЧП произошло «случайно», и обозначает его как «несчастный случай» — авария якобы стала результатом сильного шторма.

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Комментарии
12
Ну что начинается то?
5 минут
Их сетчатка глаз не получает достаточно света в наших широтах.
Гость
7 минут
танкер на металл, узкого капитана на бутылку лет на 20. узкоглазым владельцам танкера штраф на пару ярдов чтоб не повадно было.
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