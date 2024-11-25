Европа ведет переговоры с КНР о проверке причастности китайского судна Yi Peng к обрыву кабеля в Балтийском море

Оборвавшийся подводный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, соединяющий Финляндию и Центральную Европу, планируют восстановить до конца декабря. Для его ремонта на место повреждения прибыло французское судно, сообщает Yle в понедельник, 25 ноября.

Напомним, что телекоммуникационный кабель был поврежден 18 ноября. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил , что он мог оборваться в результате диверсии. Также «глубокую обеспокоенность» инцидентом выразили главы МИД Финляндии и Германии Элина Валтонен и Анналена Бербок.

Сейчас власти изучают причастность китайского судна Yi Peng к случившемуся, так как оно было вблизи места обрыва. Как передает издание SVT, Швеция ведет переговоры с Китаем с целью провести проверку на корабле. Пока доказательства, указывающие на вину китайской стороны, отсутствуют. Сейчас за китайским судном наблюдают несколько европейских кораблей военно-морского флота.