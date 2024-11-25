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Происшествия Европа ведет переговоры с КНР о проверке причастности китайского судна Yi Peng к обрыву кабеля в Балтийском море

Европа ведет переговоры с КНР о проверке причастности китайского судна Yi Peng к обрыву кабеля в Балтийском море

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4 комментария

Оборвавшийся подводный кабель связи C-Lion1 компании Cinia Oy, соединяющий Финляндию и Центральную Европу, планируют восстановить до конца декабря. Для его ремонта на место повреждения прибыло французское судно, сообщает Yle в понедельник, 25 ноября.

Напомним, что телекоммуникационный кабель был поврежден 18 ноября. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что он мог оборваться в результате диверсии. Также «глубокую обеспокоенность» инцидентом выразили главы МИД Финляндии и Германии Элина Валтонен и Анналена Бербок.

Сейчас власти изучают причастность китайского судна Yi Peng к случившемуся, так как оно было вблизи места обрыва. Как передает издание SVT, Швеция ведет переговоры с Китаем с целью провести проверку на корабле. Пока доказательства, указывающие на вину китайской стороны, отсутствуют. Сейчас за китайским судном наблюдают несколько европейских кораблей военно-морского флота.

«Китай поддерживает бесперебойную связь со всеми сторонами, вовлеченными в инцидент, по дипломатическим каналам, кроме этого у меня нет никакой дополнительной информации о китайском судне», — передает SVT слова представителя МИД Китая Мао Нин.

Ранее издание Bild сообщало, что капитан китайского судна — гражданин России. В свою очередь The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писал, что в повреждении кабелей подозревают Россию.

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Yi Peng Обрыв кабеля C-Lion1 КНР Переговоры
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Комментарии
4
Рострелли
12 минут
А чо сразу Россия - то? Мы максимум кучу бы там оставили. В знак протеста.
ixform
19 минут
с Китаем надо синхронизировать патентные механизмы и поступающую на рынок РФ продукцию чтобы она была из понятных для информационной системы материалов работы там много также много работы по Африке где погибли бойцы ЧВК разведку следует увеличить создать базы РФ в Африке пусть даже это будут базы ЧВК при содействии МО РФ компетенций хватит если Пригожиных не будут выпиливать
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